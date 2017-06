Je suis allé à la conférence d'Obama avec pas de billet et voilà ce que j'ai vu

Des femmes, des hommes d'affaires, des groupes d’amis, peu de millénaux (peut-être encore en train de répliquer sur Facebook à Patrick Lagacé), le Palais des congrès a attiré les foules pour la conférence de l’ancien président des États-Unis Barack Obama. Il y avait beaucoup de monde. Comme vraiment beaucoup de monde. 6000 personnes en une heure et demie, ça engendre un drôle de chaos. Je suis quand même allé faire un tour, même si je n'avais pas la chance d'avoir un billet, comme 99,4% de la population du Québec .

À 14h20, c’était encore le calme plat. Une poignée de personnes, une centaine tout au plus, faisait la file pour entrer en premier dans la salle.

Kerlande Mibel devançait le troupeau, devant les portes. Elle a bien voulu révéler sa «stratégie». «Je me suis arrangé pour avoir des rendez-vous dans le coin, pour être capable d’arriver à 14h», explique cette ancienne candidate de Projet Montréal à la mairie de Montréal-Nord.

Photo Jean Balthazard

Des revenus après-mandat

La réputation de Barack Obama lui permet de faire des discours et de conférences depuis qu’il a quitté la Maison-Blanche. Un plan de retraite lucratif. La Chambre de commerce, qui organisait l’événement, est restée muette quant au cachet de l'ex-président. Mais en septembre dernier, lorsqu’il a prononcé un discours financé par une grande banque d’investissement de Wall Street, il a reçu 400 000$. Ça se prend toujours bien 400 000$ pour trente minutes de speech et trente minutes de questions.

Ajouter à cela les 60 millions que sa femme, Michelle Obama, et lui pourraient recevoir pour leur biographie respective, selon le Financial Times. On peut bien dire que l’ancienne famille présidentielle est en business.

Si Kerlande Mibel se trouvait dans cette file de gens, c'est qu’elle a été parmi les chanceux qui ont réussi à se procurer des billets en moins de trente minutes.

Parce qu’après ces 30 petites minutes, plus de billets. Il fallait se tourner vers les revendeurs. Et paraît que ça coûtait cher, jusqu’à 1800$ l’unité.

Mais aucun revendeur ne rodait en criant «billets, tickets» comme autour du Centre Bell.

Dérapage contrôlé

Puis ce fut le chaos. Autour de 15h30, les gens ont débarqué en masse.

Les organisateurs avaient demandé aux gens d’arriver deux heures d’avance afin de passer la sécurité, comparable à celle présente dans les aéroports.

D'abord tout le monde est arrivé en même temps dans le hall d’entrée. Personne ne semblait réellement savoir où la vraie file commençait. À travers tout ça, un monsieur avec un mégaphone lançait des appels au calme.

«C’est congestionné, mais je peux voir que les gens sont excités», a résumé David Santa Maria, originaire de la Colombie, qui a vécu aux États-Unis et qui étudie maintenant à l’Université Concordia.

La famille Bourassa (la mère et ses trois enfants) qualifiait pour sa part l'ambiance de «cacophonique». «C’est assez surprenant qu'on puisse aller aux Canadiens en arrivant cinq minutes à l’avance et que là, ce soit long comme ça. Mais c’est possiblement nécessaire pour un événement de la sorte», concluait Julie, la mère.

Une journée qui brise la routine

Fortune Assouline qui tient une boutique de vêtements pour femmes dans le hall était aussi impressionnée par tout le branle-bas. «Ça fait 15 ans que je suis là, il y a des événements comme le Salon de l’auto, mais du monde de cette façon, je n’ai jamais vu ça», avouait-elle.

Vers 16h15, je suis retourné dehors dans l'espoir d'apercevoir, même s'il s'agissait de quinze millisecondes, ce cher Barack. À la place, j’ai trouvé un homme qui m’a expliqué que la Terre était plate et que les cellulaires en étaient d’ailleurs une preuve. Il avait une pancarte pour interpeller l’ancien président. «Il y a une stratégie marketing en ce moment selon laquelle ceux qui affirment que la Terre est ronde dénigrent publiquement ceux qui posent les vraies questions et qui font les vraies recherches», m’a-t-il dit.

Photo Jean Balthazard

Mais aucun repère visuel sur Barack Obama. Mes espoirs de le voir arriver en hélicoptère, sur une chanson de Guns N’ Roses, avec des flammes en arrière-plan et portant des lunettes de soleil se seront envolés en fumée.

Enfin, j'aurai peut-être pas vu la conférence d'Obama, mais j'ai vu de loin Patrice L'Écuyer et j'aurai au moins appris que la Terre est plate.