Les Magic Men arrivent en ville

Attention, mesdames. La troupe du spectacle Magic Men Live! débarque à Montréal et elle a bien l’intention de faire grimper le mercure à l’intérieur de l’Olympia avec ses danses lascives et déhanchements suggestifs.

«Notre mission, c’est de mettre un sourire sur le visage de nos spectatrices. Et on est prêts à tout faire pour y parvenir», lance d’un ton coquin Myles Hass, le maître de cérémonie de la tournée américaine Magic Men Live!, qui s’arrêtera dans la métropole jeudi.

Mais qui sont ces Magic Men? Ceux – et surtout celles – qui ont vu le film Magic Mike, mettant en vedette Channing Tatum, ont une bonne idée de ce qu’offre ce spectacle.

Bien que le spectacle n’ait aucun lien avec l’équipe de Channing Tatum, il met en scène des numéros semblables. Dix danseurs présentent des numéros sensuels et grivois de manière à en mettre plein la vue aux femmes.

Fantasmes typiques

Du pompier au marin, en passant par le cowboy et le militaire, différents fantasmes féminins prendront vie sur la scène de l’Olympia. Mais, selon Myles Hass, il ne s’agit pas d’un simple divertissement lubrique.

«L’ambiance ressemble à celle d’un concert rock. La musique y est dominante, les chorégraphies sont élaborées et précises, on s’amuse et on fait la fête. Rien n’est jamais cru, vulgaire ou encore de mauvais goût», assure-t-il, en entretien téléphonique avec Le Journal.

Ainsi les vedettes du spectacle sont-elles tenues de respecter des règles bien précises: les interactions avec les spectatrices doivent demeurer courtoises et non sexuelles, et aucune nudité frontale n’est permise, sur la scène ou dans la salle.

N’empêche, certaines femmes se font de temps à autre plus entreprenantes. Les Magic Men sont habitués de recevoir (et refuser) les invitations personnelles à prolonger la fête loin des salles de spectacle où ils se produisent.

«Nous sommes tous des professionnels, alors on sait comment s’en occuper. Ça vient avec le travail et ça en prend vraiment beaucoup pour nous faire sortir de nos gonds», assure Myles Hass.

Coup de pouce du cinéma

Créé en 2010, le projet Magic Men Live! a profité d’un important regain d’enthousiasme de la part du public dans les dernières années grâce au septième art. Des films comme Magic Mike ou Fifty Shades of Grey ont contribué à «faire tomber les tabous de la société», selon Myles Hass.

«C’est dorénavant beaucoup plus accepté de voir des femmes explorer leur sexualité et sortir en groupe voir des spectacles comme le nôtre. Et c’est tant mieux: elles ont besoin de se changer les idées l’espace d’une soirée», conclut Myles Hass.

► La tournée Magic Men Live! s’arrête à l’Olympia de Montréal jeudi soir. Le spectacle est réservé aux 18 ans et plus.