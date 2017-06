Les Penguins sont dans le trouble

NASHVILLE | Rien n’est encore perdu pour les Penguins, mais ils sont dans le trouble. Pour tout dire, ils sont très chanceux d’être à égalité avec les Predators dans cette finale de la Coupe Stanley.

Ce sont les Predators qui jouent comme des champions depuis le début de cette finale. Tout le monde le voit. P.K. Subban avait raison d’être optimiste malgré un déficit de 0-2 après les deux matchs disputés à Pittsburgh. Il savait que son équipe ne pouvait perdre dans son château fort.

Freddy ! Freddy !

Les partisans des Predators sont les plus enthousiastes et les plus bruyants qu’il m’a été donné de voir en 35 ans de couverture de la Ligue nationale. Ils sont de loin le septième joueur le plus utile de la ligue. Ils n’ont pas toujours besoin qu’on leur dise faites du bruit au tableau indicateur pour faire sentir leur présence.

Le jeune Frédérick Gaudreau doit flotter sur un nuage. Pour un deuxième match consécutif, il a inscrit le but vainqueur hier soir. Il s’agissait du troisième but de sa carrière et de la finale. Il est devenu un favori de la foule. Peu après son but, les gens scandaient Freddy ! Freddy ! alors qu’il était en possession de la rondelle.

Fleury de retour jeudi ?

Le vétéran gardien Pekka Rinne a pour sa part retrouvé ses repères après ses deux sorties chancelantes à Pittsburgh. Il a réussi des arrêts opportuns contre Sidney Crosby et Jake Guentzel, dans chaque cas à deux reprises, ainsi qu’aux dépens de Chris Kunitz.

Son vis-à-vis Matt Murray ne l’a pas fait. Il sera intéressant de voir si Mike Sullivan reviendra avec lui lors du prochain match, jeudi, à Pittsburgh.

On se rappellera qu’en finale de l’Est contre les Sénateurs d’Ottawa, l’entraîneur des Penguins avait remplacé Marc-André Fleury par Murray comme gardien partant dans l’espoir de faire tourner le vent. La stratégie avait fonctionné.

Le temps est peut-être venu de redonner le filet à Fleury.