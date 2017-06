Les stars attendues en ville

L’acteur d’origine écossaise Ewan McGregor s’est fait plutôt discret depuis qu’il a posé ses valises à Montréal, il y a quelque temps, pour tourner le film Zoe. Peut-être que les festivités du Grand Prix le motiveront à sortir de sa cachette au cours du week-end. Comme il semble plus sportif que glamour, on l’imagine mieux dans les paddocks de l’île Notre-Dame que dans les soirées jet-set et boîtes de nuit.