L’identité québécoise est-elle soluble?

Elle fait de cette dernière une condition essentielle à l’existence même d’une identité québécoise. Ce faisant, elle la dilue dans la grande marmite canadienne au point de la dissoudre. L’identité québécoise ne peut plus se penser que si elle est canadienne. Amorcé au PLQ sous Jean Charest, le reniement du nationalisme autonomiste des Robert Bourassa et Jean Lesage est aujourd’hui complété.

En réduisant le Québec à une somme de Québécois dont l’identité profonde serait d’être «Canadiens», on déconstruit aussi le principe même d’une nation politique québécoise moderne et distincte. Cette vision privatise la communauté nationale québécoise et la sous-traite à son vrai patron: le Canada.

On savait déjà que ce document ne propose qu’un vague «dialogue» à sens unique avec un Canada anglais qui ne veut rien savoir. On sait que, l’échec étant inévitable, il ne vise surtout pas à revendiquer la reconnaissance formelle du Québec dans la constitution canadienne de 1982.

On sait aussi que, face à la CAQ et au PQ, le premier objectif de cette politique de polarisation (wedge politics) est purement électoraliste. Voilà qu’on sait maintenant que, pour Philippe Couillard et son ministre Jean-Marc Fournier, la notion même d’une nation québécoise distincte, pleine et entière, y compris en tant que membre de la fédération, n’existe pas.