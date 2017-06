L’improbable histoire

«Pour le casier, je pourrais être assis au sol et ça ne me dérangerait pas, a-t-il dit. Je suis juste content d’être ici.»

Pour un quatrième match d’affilée, c’est une recrue qui a marqué le but ­gagnant. Jake Guentzel l’a fait lors des deux premiers matchs pour les Penguins et Gaudreau l’a imité lors des deux ­rencontres suivantes à Nashville.

«C’est spécial, mais pour vrai, j’essaye de bloquer tout ça, a déclaré le numéro 32 des Predators. Je veux m’en servir en énergie positive et non pas comme des distractions. Quand le match se termine, je me concentre sur le suivant. On n’a pas gagné la coupe Stanley, c’est juste 2-2 dans la série.»