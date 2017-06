L’Ontario fait un nouveau pas vers un programme universel de places en garderie

TORONTO – L’Ontario souhaite devenir la deuxième province au pays, après le Québec, à se doter d’un programme universel de places en garderie.

Pour ce faire, le gouvernement a annoncé l’investissement de 1,6 milliard $ pour créer 45 000 places subventionnées en garderie pour les enfants de la naissance à l’âge de quatre ans. Ces places seront d’abord créées dans des écoles en 2017, puis dans d’autres lieux publics et résidences privées au cours des cinq années à venir.

À terme, le gouvernement ontarien espère que 100 000 enfants de plus qu’actuellement auront accès à des services de garde d'enfants agréés d’ici cinq ans.

Actuellement, le gouvernement de l’Ontario dépense 1,37 milliard $ par année pour financer des services de garde, un montant qui a augmenté de 49 % depuis 2013.

Selon le «Toronto Star», les parents ontariens sont ceux qui paient le plus cher au pays pour les services de garde. À Toronto, une famille peut aller jusqu’à débourser 20 000 $ par année pour une place.

«L’Ontario transforme son système de la petite enfance et des services de garde d’enfants pour offrir aux enfants le meilleur départ possible dans la vie. Ce cadre renouvelé permettra d’assurer la réussite à long terme de nos enfants et de notre province», a fait valoir la ministre responsable de la Petite Enfance et de la Garde d’enfants, Indira Naidoo-Harris, dans un communiqué annonçant l’investissement.