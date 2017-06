Maudite journée sans maquillage

Sans commentaire. Voici ce que j'écrivais dans le Journal il y a cinq ans. Pas changé une ligne...

Que penseriez-vous si Playboy ou Summum vous encourageait à célébrer, le 6 juin, la journée sans sexe ? Si un magazine, qui vous vend du cul à toutes les pages, vous faisait la morale en vous disant qu'il faut que vous réfléchissiez à votre « esclavage » face au sexe? Un peu ridicule et hypocrite, non ?

C'est pourtant exactement ce que fait le magazine Elle Québec de ce mois-ci. On publie un dossier spécial pour dire aux femmes de ne pas se maquiller le 6 juin, et que c'est important de se sentir belles le matin au naturel, mais on nous matraque de publicités de fonds de teint « miracle » et d'articles superficiels sur des rouges à lèvres qui provoquent quasiment un orgasme. C'est ce qu'on appelle parler des deux côtés de sa bouche.

C'est ce qu'on appelle parler des deux côtés de la bouche

SOIS BELLE ET TAIS-TOI

Feuilletez le magazine et vous allez avoir l'impression qu'il a été publié par un schizophrène : Dr Cernée et Mme Gloss.

Page 100, Monique Leroux du mouvement Desjardins nous dit que « l'important c'est d'être bien dans sa peau ». Page 101, Garnier nous vend sa sky-hi mousse « qui soulève les racines pour un volume maximal ».

Page 114, Loredys, 18 ans, de Deux-Montagnes, nous dit pourquoi elle s'est fait photographier sans maquillage. Page 115, Garnier vous vend sa crème BB et son soin qui offre rien d'un moins qu'un « miracle protecteur ».

Page 18, la rédactrice en chef nous dit que « se maquiller, ça ne doit pas nous empêcher de nous trouver jolies le matin dans le miroir » . Page 208, une journaliste nous apprend que si on met de la lumière liquide au bon endroit « on épatera notre voisine de bureau, qui pensera qu'on est passée sous le bistouri ».

Branchez-vous ! Vous ne pouvez pas à la fois me dire que le maquillage est une dictature ET publier des articles gnan gnan qui présentent le mascara comme la solution à tous nos problèmes.

FEMMES DE TÊTE

La ministre de la Culture Christine St-Pierre et la présidente de la CAQ Dominique Anglade se retrouvent toutes les deux dans le Elle. Vous pensez qu'on a parlé à ces deux femmes passionnantes de politique ou de causes sociales ? Non, elles posent sans maquillage et Mme St-Pierre nous apprend qu'elle aime les rouges à lèvres de couleur prononcée. Quel gaspillage : vous interviewez des femmes au coeur de l'action et vous leur parlez de mascara et de fards à paupières ! Et après ça, on se plaint que les magazines féminins soient jugés superficiels...

Mais ce qui m'a le plus agacée dans ce numéro du Elle, c'est cette comparaison grossière, signée par la rédactrice en chef Louise Dugas. « Montrer son visage nu est devenu un symbole, un geste aussi engagé que de manifester devant l'ambassade du Soudan à Washington ».

Pardon ? vous voulez dire que laisser mon rouge à lèvres dans mon sac à mains c'est aussi « engagé » que de protester contre une sanglante guerre civile ? C'est quoi la prochaine étape : vous allez nous faire croire que si on ne met pas d'anti-cernes on va régler la crise au Proche-Orient ?

Et si la ministre de l'Éducation Michelle Courchesne donne sa prochaine conférence de presse sans maquillage, les carrés rouges et les carrés verts vont s'embrasser dans les rues ?