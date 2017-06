Meurtre insensé d’une dame âgée sans histoire à La Pocatière

LA POCATIÈRE | Les amis et voisins de Colette Émond, une dame de 75 ans appréciée de tous et sans histoire, sont sous le choc et n’arrivent pas à expliquer pourquoi la dame a été assassinée à l’intérieur de son domicile d’une rue tranquille de La Pocatière lundi soir.

Le corps inanimé de la septuagénaire a été trouvé dans son logement de la 5e Avenue par les policiers suite à un appel pour une agression vers 16h30 lundi.

Un suspect de 54 ans a été arrêté par les policiers à une résidence de la 8e Avenue, située pas très loin. Il devrait comparaître en après-midi mardi au palais de justice de Rivière-du-Loup.

Les proches de la dame sont sous le choc. L’immeuble à logements qu’habitait la dame qui est veuve et mère de trois enfants est occupé de nombreuses personnes âgées ou personnes seules et est situé dans un quartier tranquille. «C’est terrible. C’est une petite dame que j’aimais taquiner et qui menait sa petite vie tranquille», a résumé son voisin et ami Roger Hudon. Celui-ci la voyageait à ses rendez-vous, car elle ne conduisait pas.

Selon lui, elle aurait quitté sa maison suite au décès de son mari il y a quelques années pour habiter son logement de la 5e Avenue. Le seul lien qui la relierait actuellement au principal suspect serait qu’il aurait déjà fait des travaux de peinture à titre d’homme à tout faire chez elle il y a deux ou trois ans, dit-il.

«Les gens ici sont sous le choc. C’était une dame très gentille qui aidait sa voisine d’en face jusqu’à son récent décès», a indiqué Stéphane Larouche, qui habite tout près.

Stéphane Larouche, voisin de la victime

Le soir du drame, le voisinage a été ébranlé, ont-ils dit tous les deux. «Ce sont beaucoup des personnes seules, c’était un peu paniqué», a indiqué Roger Hudon.La copropriétaire de l’appartement France Hudon n’en revenait toujours pas encore mardi matin. Selon elle, une des locataires lui aurait dit que le suspect aurait cogné à sa porte durant la journée, mais elle n’aurait pas ouvert.

Tous se demandent quelles étaient les motivations de la personne qui aurait tué la dame avec un objet contondant.