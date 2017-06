Sous les feux de la rampe

Jacques Villeneuve a vécu cette euphorie qui a marqué son passage au Grand Prix du Canada dans ses années de gloire.

À chacune de ses visites, il était l’objet d’une conférence de presse très courue, tenue habituellement le mardi précédant la course.

Cette activité aux allures d’un cirque médiatique réunissait plusieurs dizaines de journalistes qui, parfois, n’avaient rien à voir avec la couverture de la F1 ni même du sport en général.

Certains d’entre eux, identifiés à des journaux à potins, tentaient d’en savoir un peu plus sur sa vie privée et réussissaient à obtenir leur moment d’extase en posant une question sur les ondes de la télé en direct.

Cette époque de la fièvre ­Villeneuve est clairement révolue, comme en témoigne le point de presse plutôt discret tenu par Lance Stroll hier matin à Montréal.

Semaine éprouvante

Villeneuve regrette évidemment ces belles années, même si le Grand Prix du Canada était éprouvant pour lui.

«La semaine était accaparante, se rappelle-t-il, surtout ce point de presse interminable.

«Parce que la vie d’un pilote de F1 n’était pas la même que celle ­d’aujourd’hui. On était très occupés entre les courses à effectuer des essais privés, ce qui n’est plus autorisé de nos jours. Aujourd’hui, ils ont plus de temps libres.

«C’était psychologiquement épuisant, relate-t-il. Ça commençait une semaine avant la course et ça ­n’arrêtait pas.

«C’était une bonne idée d’organiser cette conférence de presse le mardi. Ça me donnait plus de temps pour me consacrer à mon métier de ­pilote.»

«Disons que je n’étais pas conscient de cette ampleur à l’époque. Je l’ai réalisé beaucoup plus tard, avec un certain recul.»

Des gens respectueux

Villeneuve reconnaît toutefois que la célébrité ne l’a jamais incité à bouder les gens à Montréal. Ni à les ­éviter.

«Ici, ce n’était pas un problème, avoue-t-il. J’étais le centre d’attraction, c’est vrai, mais les gens ont toujours été respectueux à mon endroit. Si tu te promènes avec deux gardes du corps, les gens vont t’achaler.

«Oui, on venait à ma rencontre pour prendre des photos et me demander des autographes. Tu n’as pas le droit de dire non.

«Tu es en train de manger au restaurant et les gens viennent te ­saluer. Il faut le faire avec le sourire.

«C’est ton devoir en tant que sportif ou artiste connu de redonner aux gens», indique-t-il.

«Tu dois t’attendre à ce que tu sois suivi et épié. C’est le prix à être payé pour être une célébrité.

«Si tu te fais prendre à la plage à te baigner tout nu, et bien tant pis pour toi.»

Villeneuve a toujours été apprécié pour son franc-parler.

Il aimait défier les conventions. C’est pour cette raison qu’il a toujours été une figure populaire – il l’est encore – dans les paddocks de la F1.

Pendant sa carrière en F1, il lui arrivait fréquemment de vouloir poursuivre une entrevue malgré les demandes répétées des relationnistes qui souhaitaient y mettre fin.

Aucun autre pilote n’ose ­aujourd’hui lui emboîter le pas.