Style au passage: Céline Blanchet

La tendance

Le tailleur est toujours présent sur les passerelles internationales, et cette saison ne fait pas exception. Pour le printemps-été 2017, on a remarqué trois particularités qui le caractérisent: une silhouette masculine, une jambe affinée et la présence d’un imprimé! On peut donc dire que notre fashionista vise en plein dans le mille avec son tailleur. En plus du motif, on craque pour la coupe ­cigarette du pantalon, qui lui fait une superbe jambe. Karl Lagerfeld nous a présenté un modèle similaire dans sa collection Chanel Couture. Vous allez me dire que ce tailleur est réservé aux grandes occasions, et vous avez raison! Pour la vie de tous les jours, je vous propose d’opter pour un complet plus accessible, comme ceux vus chez Nina Ricci (on adore le veston à double boutonnière), mais de le décorer d’une broche ou d’une broderie florale, comme celles qui sont ­partout chez Gucci!