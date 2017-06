Tensions palpables entre deux députés... libéraux

La ministre Julie Boulet accuse son collègue Pierre Giguère de lui avoir «manqué de respect», lui qui ne comptait pas freiner les ardeurs des militants libéraux qui font campagne contre elle dans son propre comté.

La tension est vive entre les élus de Saint-Maurice, représenté par Pierre Giguère, et de Laviolette, représenté par Julie Boulet. Ces circonscriptions doivent fusionner l’an prochain en vue des prochaines élections.

Des militants du comté de Saint-Maurice ont déjà commencé à faire campagne sur le terrain contre la ministre du Tourisme. Le député de Saint-Maurice ne nie pas la situation et refuse de s'y opposer.



«C’est une question de respect entre les collègues, déplore Mme Boulet, à la sortie du caucus des députés libéraux. Il reste 16 mois avant l’élection. Le parti prendra la décision en temps et lieu.»



Loin de se laisser abattre, la ministre du Tourisme a plutôt vanté son expérience des 16 dernières années.

«J’ai gagné avec 52% des votes, j’ai entre 6000 et 7000 voix de majorité d’une fois à l’autre. Mon collègue, une élection, dans laquelle il a eu 600 votes de majorité. Alors je pense que je suis bien en selle», a-t-elle affirmé.

Julie Boulet a réitéré l’amour de son travail, qu’elle entend bien poursuivre.

«Moi aussi, j’ai des militants qui souhaitent que je continue, que je poursuive mon travail, et je suis toujours passionnée par ce que je fais», a-t-elle terminé.