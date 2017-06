Tour du monde après une peine d’amour

Après une peine d’amour, une Montréalaise est partie en 2010 pour un voyage autour du monde qui devait durer un an. Elle n’est jamais revenue et vit maintenant de sa passion, la plongée sous-marine.

La femme de 32 ans vit présentement au Honduras. Le mois prochain, elle compte faire ses valises et s’installer au Nicaragua. Mais elle peut changer d’idée d’ici là, prévient-elle.

«Je bouge beaucoup, j’ai de la difficulté à rester sur place. Je ne fais pas de plan à long terme, parce que tous les plans que je fais ne fonctionnent pas. Et c’est une grande libération d’exclure la planification de ma vie», a-t-elle expliqué.

L’idée de parcourir le monde lui est venue en 2008. Elle était alors en peine d’amour et malheureuse à son travail, comme journaliste. Pendant deux ans, elle a économisé en prévision de quitter le Québec durant une année complète.

Elle a pris l’avion pour le Sénégal le 9 janvier 2010. Elle a ensuite visité le Mali, le Burkina Faso, Amsterdam, la Turquie. Après une année à voyager, sa vie du Québec ne lui manquait pas. Et... il lui restait 15 000 $ d’économies. Elle s’est donc rendue en Asie. Et c’est là que sa vie a pris un tournant majeur: elle a découvert la plongée sous-marine.

Elle a suivi différents cours en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam. Puis, en Indonésie, elle est devenue maître plongeur, ce qui lui a permis de guider d’autres plongeurs certifiés. Elle est depuis instructrice et enseigne aux touristes.

«Quand j’étais journaliste, je rapportais souvent de mauvaises nouvelles. Là, mes journées sont tout le contraire. Je suis dans la nature et j’observe des requins et des tortues, a-t-elle expliqué. Aussi, je travaille avec des gens en vacances qui sont contents d’être là. Ça, ça me ramène vers le haut.»