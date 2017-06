Trump souhaite «bonne chance» à l’ancien chef du FBI avant son audition

Donald Trump a souhaité mardi «bonne chance» à l’ancien patron du FBI James Comey, témoin-clé qui sera entendu jeudi au Congrès dans le cadre de l’enquête russe qui empoisonne le mandat du président américain.

À l’occasion d’une réunion avec les chefs républicains à la Maison Blanche, M. Trump s’est vu demander s’il avait un message à l’attention de James Comey, qu’il a brutalement renvoyé de ses fonctions le 9 mai.

«Je lui souhaite bonne chance», a répondu laconiquement M. Trump.

James Comey témoignera jeudi devant la commission du Renseignement su Sénat pour une audition particulièrement attendue. Selon CNN, l’ancien grand flic à l’intention d’en dire le plus possible à propos d’éventuelles pressions de Donald Trump sur lui pour orienter ou faire classer des pans de l’enquête sur une collusion entre la Russie et l’équipe de campagne du président républicain avant les élections de l’année passée.

C’est la toute première fois que James Comey s’exprimera sur le sujet depuis son limogeage.

Son audition est très attendue, à tel point que les trois grandes chaînes de télévision généralistes ABC, CBS et NBC retransmettront le grand oral lors d’émissions spéciales, en plus des chaînes d’informations.

Si une tentative d’entrave de la justice était confirmée, ce délit, selon des élus, pourrait justifier l’ouverture d’une procédure de destitution du président américain.