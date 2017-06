Un cadavre de rorqual retrouvé échoué à Lévis

Un petit rorqual s'est échoué sur les berges du fleuve Saint-Laurent dans le secteur de Saint-Nicolas et les spécialistes ne connaîtront pas la raison exacte de sa mort.

«C'est un petit rorqual, une espèce assez commune dans les eaux du Saint-Laurent. C'est un jeune mâle qui fait quatre mètres de long. Il est possiblement né cet hiver et il venait peut-être à peine d'être sevré», explique Josiane Cabana, directrice du Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins. Selon une estimation, le rorqual pourrait peser environ quatre tonnes.

Photo Jean-François Racinepetit rorqual s'est échoué

La carcasse a été retrouvée par un pêcheur et la découverte a été signalée à Urgences mammifères marins. Un vétérinaire s'est rendu sur les lieux. L'endroit était accessible par le chemin de l'Anse-Gingras, à proximité du pont de Québec et de la route 132.

Les spécialistes n'ont relevé aucune trace de traumatisme ou de prise accidentelle. «On ne peut absolument pas déterminer de quoi cet animal est mort. On ne le saura pas. Il n'y a pas de maladie externe évidente et aucune autre étude plus poussée ne sera effectuée», a ajouté Josiane Cabana. Malade, désorienté ou perdu, les hypothèses ne seront donc pas étudiées.

«Les petits rorquals ne font pas l'objet d'une projet systématique d'étude de carcasse comme pour le béluga par exemple», a conclu Mme Cabana.

Photo Jean-François Racine

La carcasse est jugée en état de décomposition avancée et le ministère de l'Environnement devait récupérer le mammifère rapidement pour éviter les mauvaises odeurs. Dans la forêt près de la rive, on pouvait déjà sentir la bête hier et plusieurs chalets se trouvent à proximité. La carcasse devrait ensuite se retrouver dans un site d'enfouissement.

En mai 2016, un autre petit rorqual avait été retrouvé sur les berges à Lévis.