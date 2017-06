Un des trois terroristes était connu des policiers

L’un des trois auteurs de l’attentat de Londres était connu des services policiers depuis 2015, mais ces derniers ne le considéraient pas dangereux.

Partisan de l’équipe de soccer Arsenal et adepte de musculation, mais aussi de provocations à caractère djihadiste, Khuram Shazad Butt a été signalé à la police deux fois par le passé.

Selon Scotland Yard, il n’y avait aucune information qui permettait de croire que le Britannique de 27 ans, né au Pakistan, était en train de préparer un attentat. «La priorité des enquêtes» est allée à d’autres dossiers, a reconnu le service de police, qui précise suivre 3000 personnes simultanément au pays.

Groupe islamiste interdit

Une connaissance de Butt a appelé une ligne antiterroriste en 2015 pour faire ouvrir une enquête, tandis qu’une femme l’a signalé à la police, car elle avait peur qu’il radicalise ses enfants.

Selon The Guardian, l’homme, marié et père de deux enfants, avait rejoint le groupe islamiste britannique interdit al-Muhajiroun, soupçonné d’avoir servi de plate-forme de recrutement pour une centaine de candidats au djihad.

Butt, qui a été banni de deux mosquées, était apparu l’an dernier dans un documentaire de la chaîne Channel 4 intitulé Mes voisins les djihadistes, où on le voyait se recueillir dans un jardin public avec un groupe d’hommes devant un drapeau noir évoquant celui de l’État islamique, qui a revendiqué l’attentat de samedi ayant fait sept morts et une cinquantaine de blessés.

Ses voisins l’ont décrit comme un fan de l’équipe d’Arsenal, dont il portait le chandail durant l’attaque.

«Il était sympathique, mais soudain il a changé ses habitudes. Il n’était pas agressif. Mais, dernièrement, lui qui avait l’habitude de bavarder, ne disait plus que bonjour-bonsoir», a confié Salahudeen.

Pas connu

L’autre terroriste identifié par la police, Rachid Redouane, n’était pas connu des services policiers. Il se présentait avec double nationalité marocaine et libyenne. The Guardian rapporte qu’il est un chef pâtissier ayant vécu en Irlande.

L’homme de 30 ans utilisait aussi une autre identité, se présentant sous le nom de Rachid Elkhdar, âgé de 25 ans.

Redouane et Butt sont tous deux résidents du quartier de Barking, dans l’est de Londres, où la police a arrêté plusieurs personnes ces derniers jours. Elles ont toutes été relâchées sans accusation.

Le troisième complice est encore en cours d’identification.

LES SUSPECTS CONNUS

Photo courtoisie

1. Khuram Shazad Butt

Britannique né au Paskistan

27 ans

Connu des services de police depuis 2015

Père de deux enfants

A rejoint un groupe islamiste interdit

2. Rachid Redouane

Double nationalité du Maroc et de la Lybie

30 ans

Pas connnu par la police

Il utilise une autre identité, Rachid Elkhdar

Un chef-pâtissier ayant vécu en irlande

Des imams refusent d’effectuer la prière funèbre aux terroristes

Plus de 130 Imams à travers le Royaume-Uni ont refusé d’effectuer la prière funèbre islamique pour les terroristes de Londres, alors que les dirigeants de la communauté musulmane ont joint leurs forces pour condamner l’attaque survenue samedi soir. Ils ont lancé un message aux terroristes soutenant que leurs actions vont à l’encontre des enseignements fondamentaux de l’Islam. La prière est habituellement effectuée pour chaque musulman — indépendamment de leurs actions. «Nous nous séparons de vous et de votre corruption de la religion de l’islam. Le terrorisme n’a pas de foi», a affirmé le président de la mosquée de l’est de Londres et du centre musulman de Londres, Muhammad Habibur-Rahman.

Des barrières sur les ponts pour protéger les piétons

Photo AFP

Des barrières sont construites sur certains ponts de Londres afin de mieux protéger les piétons. L’attaque de samedi a forcé la police métropolitaine a trouvé «des mesures de sécurité accrues». Les 33 ponts de la capitale britannique ont été examinés par les autorités et les barrières seront installées rapidement, rapporte la BBC. Le pont de Westminster, où une attaque semblable à celle de samedi avait été perpétrée en mars, a été le premier endroit à recevoir ces mesures de protection. Va-t-il s’agir d’une bonne façon pour prévenir d’autres attaques ?

La deuxième victime dévoilée

Photo The Independent

L’identité de la deuxième victime, James McMullan, âgé de 32 ans et natif de Londres, a été dévoilée hier. Sa sœur Melissa, en larmes, a lu un communiqué indiquant qu’une carte de crédit appartenant à son frère avait été trouvée sur un des corps, mais qu’il ne pourrait être formellement identifié aujourd’hui avec l’intervention du coroner. «Il n’y aura qu’un James. Nulle part ailleurs, vous ne trouverez un tel sens de l’humour et une personnalité unique, quelqu’un qui met ses amis et sa famille avant tout. Il était une source d’inspiration», l’a décrit sa sœur. Rappelons que la première victime connue a été Christine Archibald, originaire de la Colombie-Britannique. La femme de 30 ans est morte dans les bras de son fiancé. Les identités des autres victimes ne sont pas encore connues. Un Français a été tué, selon le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

Disparu après avoir défendu une femme

Photo The Telegraph

Un Espagnol de 39 ans est porté disparu à Londres, après s’être attaqué à un terroriste. Selon les amis d’Ignacio Echeverría, ce dernier aurait utilisé sa planche de skate pour repousser un assaillant qui poignardait une femme, près du Burough Market. Depuis, ses proches n’ont plus eu de nouvelles. Selon Europa Press, les amis de M. Echeverría ont déclaré qu’il s’était battu et qu’ils l’ont ensuite vu allongé sur le trottoir. L’homme de 39 ans qui vivait à Londres est aussi introuvable dans les hôpitaux.