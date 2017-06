Un look à la Bardot pour la F1

Que vous assistiez aux courses ou que vous fassiez la fête à l’une ou l’autre des nombreuses soirées organisées dans le cadre du Grand Prix du Canada, je vous propose un look qui dépeint bien une silhouette tendance de la saison et qui fait aussi un clin d’oeil au style iconique de Brigitte Bardot. Délaissez les robes moulantes que l’on voit trop souvent et, tout comme Emily Ratajkowski, faites honneur à la bombe des années 60. On reconnaît cette silhouette très en vogue cet été à la simplicité des matières, les épaules dénudées, le corsage ajusté et une jupe volumineuse.

Photo courtoisie

Pour un look rappelant encore plus les belles années de ­Brigitte Bardot, ­glissez un haut froncé dans une jupe circulaire pour ­accentuer la ­silhouette sablier.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Cabas ou sac structuré, ce que vous recherchez c’est la touche de folie d’un foulard, de glands ou d’une breloque.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Dénichez une chaussure attachée d’un ­ruban pour une touche de féminité supplémentaire, que vous optiez pour des mules, des sans-gênes ou des espadrilles.

Photo courtoisie