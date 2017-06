Un réseau de producteurs de pot éradiqué

La Sûreté du Québec a non seulement démantelé cette plantation, mais elle a aussi fait tomber un important réseau de producteurs et de trafiquants indépendants en procédant à 19 arrestations, principalement dans les régions de la Montérégie et du Centre-du-Québec.

«Les producteurs utilisaient des lampes DEL [à diode électroluminescente], a précisé la sergente Asselin. C’est plus dispendieux à l’achat, mais plus durable, et ça consomme moins d’énergie. De plus, ces lampes produisent moins de chaleur et nécessitent un système de ventilation moins puissant dans la serre.»