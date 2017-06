Un réserviste heureux

« Je ne suis pas surpris de le voir jouer aussi bien, a dit le jeune défenseur de 20 ans. À Milwaukee, Fred était un des gars qui travaillaient le plus fort. Il jouait des fois 23 minutes, c’était énorme pour un attaquant. Dans la Ligue américaine, il était un de nos meneurs. Il a toujours gardé la bonne mentalité. Il n’a pas eu peur de faire plusieurs sacrifices pour se concentrer encore plus sur le hockey.

« Son parcours est vraiment inspirant, a-t-il continué. Fred est l’un de mes bons amis. Je le regarde aller et je trouve ça tellement agréable pour lui. Il est un peu plus vieux que moi et j’essaye d’apprendre le plus possible de lui. »