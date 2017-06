Une bonne note au bulletin

Dans cette même chronique la semaine dernière, j’insistais pour dire que la semaine qu’allait passer l’Impact serait déterminante pour la suite de sa saison. Avec un match décisif en championnat canadien et une rencontre face à un adversaire direct au classement de l’Association de l’Est de la MLS, l’année 2017 risquait de basculer.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le XI montréalais a su négocier cette séquence avec brio. Au bulletin, il obtient une note élevée grâce à deux victoires en autant de matchs.

Non seulement le bleu-blanc-noir s’est-il octroyé le droit d’affronter le Toronto FC pour la suprématie du soccer canadien, il s’est en plus relancé dans la course aux séries éliminatoires dans son championnat.

Certes, il n’y a que le tiers de la saison de complété, mais du point de vue de l’entraîneur Mauro Biello, on peut aborder la suite des compétitions avec optimisme.

Faux départ

Malgré tout, le match contre les Red Bulls aurait très bien pu basculer à l’avantage des visiteurs dans les premières minutes de jeu. Il n’y avait pas cinq minutes d’écoulées que Bradley Wright-Phillips a bénéficié d’une occasion en or de marquer. L’attaquant des Red Bulls a pris deux tirs dangereux à proximité du filet.

Heureusement, Evan Bush veillait au grain parce que l’Impact aurait pu se retrouver en déficit très tôt dans la rencontre.

Comment la défense montréalaise a-t-elle pu laisser le meilleur marqueur de la dernière année en MLS seul dans la surface? Sur l’action, le jeune Kyle Fisher a erré une fraction de seconde, ce qui a été suffisant pour que BWP se libère.

Peut-être qu’on aurait mieux fait de mettre Laurent Ciman à contribution en lui demandant de couvrir lui-même l’attaquant adverse dans la surface. Puisqu’il est le meilleur arrière de l’équipe, je pense que c’est à lui qu’incombe ce genre de responsabilité.

Haute voltige

Plus tôt en journée samedi, avant le match de l’Impact, les amateurs de soccer ont pu se régaler avec une finale de ligue des champions entre le Real Madrid et la Juventus.

Contre ces deux géants du soccer mondial, peu d’équipes sont en mesure de souffrir la comparaison. Mais en soirée au Stade Saputo, j’ai retenu deux actions qui se comparent avantageusement à celles que nous ont offertes Mario Mandzukic et Cristiano Ronaldo.

D’abord, la frappe d’Ambroise Oyongo en deuxième période, tout juste après le retour des vestiaires. Le tir du défenseur était puissant et précis. Il a fallu un arrêt extraordinaire de Luis Robles pour détourner ce missile. Une séquence digne des meilleures compétitions.

Ensuite, l’action qui a mené à l’unique but de la rencontre valait à elle seule le déplacement. Ce jeu s’est révélé l’exemple parfait des principes de base offensifs et a été exécuté à la quasi-perfection.

Engagés dans l’action, Blerim Dzemaili et Ignacio Piatti ont levé la tête pour synchroniser leurs mouvements. L’Argentin a anticipé la course de son coéquipier pour jouer un une-deux qui n’a donné aucune chance à la défense.

Dzemail a complété avec un tir qui n’a donné aucune chance à Robles et faire sonner la cloche au stade.

Prochain défi

Le prochain match de l’Impact ne sera pas de tout repos. En plus d’affronter les meneurs au classement de l’Ouest, la troupe de Mauro Biello devra se débrouiller sans trois joueurs importants partis en sélection. Ciman, Dzemaili et Oyongo iront rejoindre leur équipe nationale et céderont leur place à des remplaçants.

L’équipe peut donc aborder cette rencontre de deux façons. D’abord, elle peut très bien se décourager et croire que la victoire est hors de portée. Mais elle peut aussi se servir de ces circonstances pour se motiver et se rassurer quant à la profondeur de l’effectif.

Ce sera donc le défi montréalais dont les trois prochains matchs seront en plus sur les terrains adverses.