10 groupes qu'on aimerait voir renaître de leurs cendres

La plupart des courants musicaux ne sont que passagers. Peu importe le genre, certaines formations survivent à l'épreuve du temps, mais pour différentes raisons, d'autres mettent prématurément fin à leur carrière, au grand désarroi de leurs fidèles et des critiques.

Et ensuite, les seules choses sur lesquelles nous pouvons nous rabattre, ce sont de vieux vinyles, un billet de concert chiffonné, des chansons inédites par-ci par-là, et une bonne dose de nostalgie et d'incompréhension.

Nous avons tous des préférés qui seraient capables de nous faire payer une petite fortune pour assister à l'un de leurs concerts.

Mais en attendant ces moments qui, avouons-le, ont peu de chances de se concrétiser, voici dix groupes que les collaborateurs du Sac de Chips aimeraient voir renaître de leurs cendres!

The White Stripes

Agence QMI

Le groupe rock phare des années 2000 a mis fin à son parcours de 13 ans en 2011. Jack et Meg White sont partis chacun de leur côté.

Il faut dire que Jack White se tient très occupé avec sa carrière solo, en plus de faire partie de The Dead Weathers et, à l'époque, de The Raconteurs.

Ceux qui espèrent toujours voir les anciens amoureux se réunir devront ravaler leurs envies à tout jamais. En 2015, le guitariste a souligné que Meg «ne répond plus au téléphone» et que même si elle répondait, «cette époque est terminée».

Rage Against The Machine

Oui, trois des quatre membres du groupe s'investissent dans le supergroupe Prophets of Rage depuis la dernière course à la Maison-Blanche.

Mais le chanteur Zack de la Rocha a quitté ses compatriotes au début des années 2000 pour des raisons de divergence musicale. Et on s'ennuie de sa voix et de son indignation envers l'élite politique.

Parlant de politique, regardez ce que l'on aperçoit dans le clip Sleep Now in the Fire de Rage Against the Machine.

Capture d'écran

16 ans d'avance, les membres dénonçaient devant Wall Street la possibilité de l'élection du richissime homme d'affaires Donald J. Trump.

Comme le hasard fait bien les choses.

Led Zeppelin

«Pas un autre groupe de rock de vieillards qui reprend la route?», me direz-vous.

Ce n'est pas comme si Jimmy Page, Robert Plant et John Paul Jones réchauffaient leurs succès depuis près de 40 ans (comme le font d'autres formations légendaires, hum hum).

Alors que leur popularité atteignait des sommets inespérés à la fin des années 70, le batteur John Bonham est décédé tragiquement après une soirée bien arrosée.

Le chanteur Robert Plant n'a plus jamais été le même, et le groupe a décidé de tout arrêter quelques semaines plus tard, en mémoire de leur ami.

Outre un spectacle à Londres en 2007, avec le fils de Bonham à la batterie, Led Zeppelin ne s'est jamais officiellement réuni sous leur nom. Et Plant ne semble pas du tout intéressé.

Pourtant, Led Zep est encore «sur la coche», selon ce qu'on a pu voir en 2007.

Vulgaires Machins

Alors que notre époque est aussi chargée politiquement et que l’électorat, lui, s’avère incroyablement désabusé, on aurait grandement besoin que Vulgaires Machins revienne au front.

Pour paraphraser leur classique Compter les corps: «C’est compliqué, mais possible» de sortir le projet punk rock de son état de dormance alors que le monde part en couille à une vitesse vertigineuse.

The Smiths

Morrissey était la figure de proue de cet incontournable combo de Manchester. Mais le guitariste Johnny Marr en était l’architecte musical.

Autour de 1987, Marr en avait soupé que l’image du groupe ne se résume qu'à celle du chanteur. Depuis, Morrissey et Marr ont été plutôt prolifiques, mais chacun de leur côté. Malgré leurs différends passés, les deux semblent s’entendre sur une chose: le retour des Smiths, ce n’est pas pour demain. Dommage.

The Jam

Paul Weller, leader incontestée du power trio, est formel à ce sujet. Jamais le groupe ne reviendra sur scène pour pousser ses refrains inoubliables.

Par contre, les deux autres membres semblent n’attendre que son approbation pour retourner sur les planches. Surtout que de nouvelles générations redécouvrent sans cesse leurs albums et leurs simples sortis entre 1977 et 1982.

Oasis

Mike Segar/REUTERS

Même si les frères Gallagher en sont parfois venus aux poings, les fans sont en droit de se demander s’ils ne vont pas reformer Oasis d’ici peu.

Bien sûr, Liam vient tout juste de sortir un album solo et Noel continuer la tournée un peu partout, mais il leur est plus difficile de remplir des stades chacun de leur côté. Et les Gallaghers n’ont rien contre l’argent. Bien au contraire...

Jean Leloup et la Sale Affaire

Oui, Jean Leloup continue de bourlinguer avec sa guitare. Il n’a jamais vraiment arrêté sa carrière malgré la supposée mort de son personnage de scène. Mais parfois, l’espace d’un spectacle peut-être, on aimerait voir le groupe original qui jouait sur L’amour est sans pitié.

Qu’est-ce qu’on ne donnerait pas pour entendre Yves Desrosiers nous jouer Cookie avec les habits multicolores de l’époque?

Karkwa

Agence QMI

L'album Les chemins de verre (2010) a fait de Karkwa le seul groupe ou artiste québécois francophone à mettre la main sur le prix Polaris, remis au meilleur album canadien chaque année.

Mais en 2012, les musiciens partent chacun de leur côté et le chanteur Louis-Jean Cormier s'établit en solo grâce à son album Le treizième étage.

De passage en France l'automne dernier, ce dernier a confié en octobre que le groupe s'était réuni «pour retravailler sur des trucs», mais sans échéancier.

My Chemical Romance

Rui M Leal / WENN.com

Les 30 ans et plus connaissent peut-être un peu moins cette formation, mais My Chemical Romance et Gerard Way ont, à un certain moment, règné en maître sur la scène alternative entre 2001 et 2013.

Lorsque les gens achetaient encore des albums, leur deuxième opus, Three Cheers for Sweet Revenge (2004), a été certifié platine aux États-Unis avec 1,4 million de copies vendues.

The Black Parade (2006) a connu encore plus de succès au Royaume-Uni, alors qu'il a été certifié double platine!

En 2013, le groupe s'est officiellement séparé. Mais cette semaine, le chanteur Gerard Way a dit à Billboard qu'il «ne mettait pas la possiblité de se réunir dans un tiroir». De quoi faire rêver une bonne poignée de jeunes dans la vingtaine.

Et vous, quel groupe ou artiste aimeriez-vous voir de retour à l'action? Prononcez-vous dans les commentaires!