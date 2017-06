10 muscle cars à vendre qui vous rendront nostalgiques

Grosse cylindrée V8, carrosserie américaine 2-portes, production entre 1964 et 1974, voici grossièrement ce qu’est un muscle car. Étant donné la piètre qualité des voitures de l’époque et le fait que peu de gens prenaient soin de leur véhicule, rares sont les muscle qui ont pu traverser les époques et qui se retrouvent, encore aujourd’hui, sur nos routes. Pour vous, nous en avons rassemblé 10 magnifiques exemplaires à vendre ici-même au Québec.

Plymouth Duster 1972 Kijiji

Plymouth Duster 1972

Avec sa transmission manuelle à 4 rapports et son V8 de 340 pouces cubes, ce Duster vous la vie facile faire un nuage de fumée avec vos pneus. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Chevrolet Chevelle 1967 Kijiji

Chevrolet Chevelle 1967

Ses jantes d’acier et ses petits chapeaux de roue lui donnent l’allure d’un véritable sleeper. Il est aussi intéressant de savoir que la voiture a été entièrement restaurée il y a une quinzaine d’années. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Chevrolet Camaro RS 1967 Kijiji

Chevrolet Camaro RS 1967

Cette Camaro a été restaurée dans l’esprit resto-mod, c’est-à-dire qu’elle a un moteur plus actuel (V8 LS2), une suspension tubulaire à l’avant, des freins à disque et des jantes modernes, etc. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Oldsmobile 442 1970 Kijiji

Oldsmobile 442 1970

442 : 4 vitesses, 4 barils et 2 tuyaux d’échappement. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Chevrolet Chevelle 1971 Kijiji

Chevrolet Chevelle 1971

Si l’on se fie à l’annonce, seulement 196 Chevelle comme celle-ci auraient été produites en 1971. À peine une poignée ont probablement survécu... Cliquez ici pour voir l’annonce.

Ford Mustang 1968 Kijiji

Ford Mustang 1968

D’après le propriétaire, la voiture développe 359 chevaux-vapeur et 429 livres-pied de couple. Par ailleurs, il est important de mentionner que, dans l’annonce, il est spécifié que les numéros de série sur cette Mustang ne concordent pas. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Dodge Charger 1969 Kijiji

Dodge Charger 1969

À une année près, on se rapproche de la voiture conduite par Dominic Toretto (Vin Diesel) dans Fast & Furious. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Pontiac Firebird 1967 Kijiji

Pontiac Firebird 1967

Depuis 1967, cette Firebird n’aurait parcouru que 53 000 miles, soit à peine plus de 85 000 kilomètres. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Chevrolet Camaro Z/28 1972 Kijiji

Chevrolet Camaro Z/28 1972

Avis aux amateurs, plusieurs pièces chromées ont été ajoutés sous le capot. Son V8 de 396 pouces cubes développerait 425 chevaux-vapeur. Cliquez ici pour voir l’annonce.

Plymouth Barracuda 1970 Kijiji

Plymouth Barracuda 1970