2300 stationnements pour vélo dans le Plateau

1050 nouveaux supports à vélo seront installés au courant de l’été dans l’Arrondissement Plateau-Mont-Royal.

Lundi soir, le Plateau autorisait l’achat et l’installation deux types de supports à vélo, en tout, c’est 2300 stationnements supplémentaires qui seront offerts aux cyclistes. Les 1 000 nouveaux supports sur trottoirs et 50 supports CYCLOFIXE, qui accueilleront respectivement jusqu’à 2000 et 300 vélos, augmenteront l’offre de stationnement pour bicyclette à plus de 9000 espaces dans l’ensemble du quartier.

Selon, Marianne Giguère, conseillère responsable des transports actifs dans l’arrondissement, ces ajouts répondent à un réel besoin sur le Plateau-Mont-Royal. «On a plusieurs plaintes de commerçants et de résidents qui réclament des supports près de chez eux», précise celle qui est également porte-parole en matière de transport actif chez Projet Montréal.

Photo 24 Heures, Charlotte R. Castilloux

Si l’arrondissement ne sait pas encore où exactement seront situés ces nouveaux supports, elle assure qu’ils ne nuiront pas aux places destinées aux voitures. «Si on doit couper des places pour les automobiles, c’est parce qu’il y a un besoin criant dans ce secteur», assure Mme Giguère en précisant que les trottoirs et les zones de dégagements accueilleront la majorité des supports.

L’installation de ces 2300 espaces de stationnement pour vélo se fera au courant de l’été. «Dès qu’on les a, on va les installer», affirme Mme Giguère. Mais d’ici là, les habitués du Plateau peuvent se rabattre sur les quelque 6800 espaces déjà disponibles.

Ces nouvelles installations s’insèrent dans la vision du Plateau-Mont-Royal visant à favoriser le transport actif chez ses citoyens. «Ce n’est pas une idéologie anti char, c’est une perspective communautaire de santé publique», explique Marianne Giguère, en ajoutant que les bénéfices environnementaux et pour la santé du transport actif sont nombreux autant pour la collectivité que pour les individus.