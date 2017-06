8 fois où la cinquième saison de «House of Cards» a été moins terrifiante que la réalité

[ATTENTION DIVULGÂCHEUR]: Le texte qui suit contient plusieurs détails sur la cinquième saison de House of cards. À lire à vos risques et périls!

La très populaire série dramatique américaine House of cards (HOC) a-t-elle dépassé la réalité?

En 2013, Netflix diffusait pour la première fois ce qui allait devenir un de ses plus gros succès. Mais quatre ans et autant de saisons plus tard, maintenant que Donald Trump gouverne les États-Unis, plusieurs téléspectateurs jugent que les mémoires du maître politique Frank Underwood, plus impitoyable et cruel que jamais, ressemblent un peu trop à la réalité.

Nous avons donc répertorié 8 fois où la réalité a (malheureusement?) rattrapé la fiction:

1. La guerre contre l’Islamic caliphate organization (ICO)

Capture d'écran HOC/archives

Le combat contre le groupe terroriste ICO qui nous est présenté dans House of cards est largement calqué sur celui mené contre le groupe armé l’État islamique par les États-Unis. Bombardements et frappes aériennes sont prévus pour «combattre un groupe qui s’en prend à son propre peuple.» Le parallèle est facile à tracer...

2. La capture du chef terroriste et son assassinat

Pour sa part, la scène, très intense, de la capture du chef d’ICO, Yusuf Al Ahmadi, est une reproduction parfaite du moment où les troupes américaines, menées par Obama et son cabinet, ont capturé Oussama Ben Laden, le leader d’Al Quaeda, en 2011. Même le nombre de personnes dans la salle ainsi que leur habillement ont été reproduits.

Jugez par vous même:

Capture d'écran HOC/archives

3. La caricature d’un président colérique et impulsif

Capture d'écran HOC/archives

Avec l’élection de Donald Trump, le caractère impitoyable et provocateur du président Underwood (Kevin Spacey) paraît aujourd’hui beaucoup plus réaliste. La cinquième saison s’ouvre d’ailleurs sur un Underwood en colère, qui prend le Congrès d’assaut pour lui hurler au visage d’accepter son entrée en guerre. On y voit un président impulsif et capricieux, qui fait fi du protocole et qui n’accorde pas la moindre importance au système politique. Ça vous rappelle quelqu’un?

4. Le recours au décret présidentiel

Capture d'écran HOC/archives

La cinquième saison de House of Cards met également en scène la journée de l’élection présidentielle, qu’évidemment, les Underwood tenteront (avec succès) de voler. Le plan machiavélique du couple comprend plusieurs tactiques pour terroriser la population et lui faire croire qu’elle est en danger. Le peuple américain a donc besoin de «centre de votes sécurisés» avec la présence de l’armée, ce que Frank imposera par la signature d’un décret présidentiel.

Le recours au décret présidentiel pour imposer une mesure de sécurité alors que le congrès n’est pas convaincu de la présence réelle d’une menace est en train de devenir chose régulière pour le (réel) président américain Donald Trump.

D’ailleurs, à ce sujet...

5. Le décret migratoire

Capture d'écran HOC/archives

Les scripteurs de House of cards, qui ont terminé leur travail l’automne dernier, sont-ils devins?

En réponse à une menace terroriste sur le sol américain, Frank Underwood choisit de contrôler l’entrée aux frontières et d'implanter un contrôle strict sur les visas des voyageurs et immigrants.

Et dans la réalité? Le 27 janvier 2017, le président américain Donald Trump signe le décret présidentiel 13769, empêchant l’entrée aux États-Unis des citoyens de sept pays majoritairement musulmans.

En cinq mois à la tête du pays, Trump a déjà signé 36 décrets présidentiels.

6. Du piratage informatique pour triompher

Capture d'écran HOC/archives

Pour remporter la présidentielle, le personnage de Frank Underwood fait appel au travail d’Aidan Macallan, un informaticien qu’il a obligé de travailler pour l’agence de sécurité nationale (NSA), pour l’aider à mettre en place diverses stratégies illégales. Un plan qui portera ses fruits.

En ce moment même aux États-Unis, une enquête indépendante tente de démontrer les liens entre l’administration Trump et la Russie. Le Kremlin pourrait être à l’origine d’une fuite de documents, obtenus illégalement, qui aurait nui à la campagne d’Hillary Clinton.

7. Le «sonneur d’alarme» détenu en Russie

Capture d'écran HOC/archives

Quand le pirate informatique Aiden Macallan annonce qu’il ne veut plus être forcé de travailler avec les Underwood, ceux-ci refusent de le laisser filer, car ils ont encore besoin de ses services. Macallan met donc ses menaces à exécution et livre plusieurs de ses secrets à Wikileaks avant de se faire kidnapper et d’être détenu par les Russes au Kremlin.

Un rebondissement qui rappelle l’histoire d’Edward Snowden, cet ancien de la CIA qui a rendu publics plusieurs documents démontrant l’espionnage à grande échelle réalisé par la CIA sur les citoyens américains. Il est toujours en exil en Russie aujourd’hui.

8. Impeachment

Capture d'écran HOC/archives

Plusieurs experts affirment que si les soupçons de collusion avec la Russie s’avèrent, cela pourrait mener à l'impeachment du président Trump.

Dans HOC, le président Frank Underwood se fait interroger sur les liens qu’il entretenait avec la Chine lorsqu'il était vice-président sous Garrette Walker.

La confirmation de cet accroc au protocole (pour emprunter les mots d’un politicien), entre autres, permet au congrès de déclencher la procédure d'impeachment, forçant Underwood à démissionner pour sauver la face...

Et maintenant, avez-vous peur de la fiction ou de la réalité?