Aimez-vous votre cinéma?

Ouch. Ça fait mal. Le nouveau Gala Québec Cinéma n'a pas fait courir les foules. Vous n'avez été que 583 000 cette année à regarder «le gala qui remplace les Jutra car on ne peut plus parler de Claude Jutra depuis qu’on sait vous savez quoi».

Pourtant, il était animé par Édith Cochrane et... Guylaine Tremblay. Si tu mets à la coanimation LA vedette chouchoute des Québécois, qui vient de remporter son 36 000e trophée Artis­­, et que même elle ne réussit pas à attirer les foules, c’est signe que tu as vraiment un problème à intéresser un grand public à ta cinématographie.

DE KESSÉ ?

Peut-on vraiment blâmer le public­­ qui a boudé les Iris? Plusieurs des films en nomination étaient tellement pointus qu’ils s’adressaient à un public minuscule, pour ne pas dire confidentiel. À titre d’exemple, Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau n'a été vu que par 3000 personnes. Qui a envie de se taper pendant trois interminables heures des comédiens qui déclament de grandes citations sur le ton mélodramatique d’un jeune député solidaire fraîchement débarqué à l’Assemblée nationale?

Au Festival du film de Toronto, la moitié de la salle est sortie­­ avant la fin. Lundi, j’ai croisé Martine Desjardins à Québec­­. Elle a été incapable de voir le film au complet tellement elle l’a trouvé risible. Tsé, quand même une des figures emblématiques du printemps érable trouve ridicule un film sur les lendemains du printemps érable...

ET LE GAGNANT EST...

Comment voulez-vous que «le contribuable québécois» (comme l’a appelé Luc Picard) s’intéresse à une compétition entre les films A, B, C, D et E quand il n’a vu que A et qu’il n’a lu aucun article sur B, C, D et E?

Je suis parfaitement d’accord qu’on ne mesure pas la qualité d’un film au nombre d’entrées au guichet. Mais l’inverse est aussi vrai. Ce n’est pas parce qu’un film a fait 300 entrées et qu’il a gagné un prix obscur dans un festival serbo-croate que c’est un chef-d’œuvre.

Parmi les «meilleurs films» en lice cette année, il y avait Avant les rues (un film en attikamek) et Two Lovers and a Bear (un film en anglais tourné dans le Grand Nord et mettant en scène un ours qui parle). Ce n’est pas exactement ce qu’on appelle des films grand public.

Je ne porte aucun jugement de valeur. Mais il ne faut pas s’étonner, après, que si peu de membres du public se sentent interpellés et soient restés collés à leur écran dimanche soir.

UNE QUESTION

En terminant, un dernier mot sur l’animation de Guylaine Tremblay et Édith Cochrane. Pourquoi avoir commencé le gala­­ en vous embrassant sur la bouche, les filles? Madonna et Britney Spears l’ont fait... en 2003.

À part montrer que vous êtes donc cool, je ne vois pas trop l’intérêt.

Si votre but est de nous dire: «En 2017, deux filles qui s’embrassent­­ sur la bouche, y’a rien là», pourquoi, justement, l’avoir fait?