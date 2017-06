Bottas a choisi la course

La carrière de Valtteri Bottas a pris un virage aussi inattendu que spectaculaire quand Nico Rosberg a annoncé, à la stupéfaction de tous, et quelques jours après sa conquête du titre en novembre, qu’il prenait sa retraite de la F1.

Dès lors, il devenait évident que le pilote finlandais, pourtant sous contrat avec Williams, représentait le candidat logique pour occuper ce baquet convoité au sein de la dominante écurie Mercedes.

Le 16 janvier, il était officiellement confirmé à titre de coéquipier du triple champion du monde, le Britannique ­Lewis Hamilton.

Arrivé à Montréal la veille, en prévision de sa participation au Grand Prix du Canada, Bottas est retombé en... enfance mercredi matin quand il a chaussé les patins et revêtu l’uniforme de hockey, à l’occasion d’une activité plutôt originale présentée au centre d’entraînement du Canadien à Brossard.

Sur les lacs gelés

Comme plusieurs enfants de son pays, Bottas a joué au hockey dans sa ­jeunesse. L’hiver sur les lacs gelés.

Une discipline où il excellait, comme il l’a démontré mercredi en côtoyant l’attaquant du Tricolore Paul Byron sur la patinoire.

On l’a vu diriger de très bons tirs en direction de Raphaël Girard, ce gardien d’expérience appelé en renfort à quelques reprises cette année lors de séances d’entraînement du CH.

Mais Bottas a dû prendre la décision à l’âge de 14 ans de cesser de pratiquer le hockey, a-t-il dit, parce qu’il voulait se consacrer à ce qui est devenu, par la suite, son métier.

«J’ai choisi la course plutôt que le hockey, mais je ne regrette rien.»

Photo Martin Chevalier

« Tellement rapide »

Bottas dit avoir été impressionné par les habiletés de Byron.

«Il est tellement rapide, a-t-il avoué. Ça démontre le calibre de la LNH. C’est le meilleur circuit du monde. Tu dois être très bon pour y jouer régulièrement.»

Le pilote de 27 ans s’est dit très honoré d’avoir revêtu l’uniforme du Canadien pour l’occasion.

«C’est une organisation de première classe qui a remporté le plus de coupes Stanley (24), a-t-il souligné, et je lui en souhaite beaucoup d’autres.»

Byron, lui, a été surpris par la condition physique de son coéquipier d’un jour.

«Je savais que ces pilotes devaient développer une force mentale hors du commun pour conduire à des vitesses aussi folles, a-t-il indiqué, mais je constate qu’ils sont de véritables athlètes.»

Quand le Groupe Octane, l’entreprise du promoteur François Dumontier, et le CH ont orchestré cet événement, ils se sont informés de la disponibilité de ­Byron, qui vit à Candiac.

«Je passe l’été ici, a-t-il affirmé. C’était plus facile pour moi, même si je ne suis pas un fan de F1. Mais j’ai bien hâte de ­vivre ma première expérience en fin de semaine au circuit Gilles-Villeneuve.»

Byron a été invité à assister au Grand Prix du Canada. L’écurie Mercedes lui rendra la pareille en l’invitant à une ­visite privilégiée de ses installations sur le site.

«Je suis plus un amateur de voitures sport, mais avec la famille (il a deux jeunes enfants), mes déplacements se font en camionnette, a-t-il précisé. Mon beau-père, lui, est un collectionneur de voitures anciennes très puissantes. Il compte notamment une Mustang Boss 1971, une Camaro 1966 et, entre autres, une Chevrolet ­Chevelle 1968. Mais il ne me laisse jamais les conduire», a-t-il ajouté.

Première victoire

Le 3 novembre, Bottas avait été reconfirmé dans ses fonctions de pilote titulaire chez Williams, qui lui avait procuré sa première chance en F1 en 2013.

Mais les événements se sont bousculés par la suite après le départ de Rosberg.

«Ça s’est fait très vite, a-t-il dit, mais c’était une occasion en or que je ne pouvais refuser. C’était la meilleure voiture du plateau.»

Et pour cause, il a remporté sa toute première victoire – à son 81e départ en F1 – au Grand Prix de Russie, le 30 mai dernier.