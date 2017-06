Bromont rêve d’un défilé de la coupe Stanley

BROMONT | Le conte de fées de l’attaquant Frédérick Gaudreau dans l’uniforme des Predators de Nashville motive les élèves de son école secondaire, et les gens de Bromont rêvent maintenant d’un défilé de la coupe Stanley.

Le 17 mai, les élèves du Collège Mont-Sacré-Cœur ont pu regarder une vidéo de Frédérick Gaudreau qui leur parlait de détermination et de persévérance lors d’un gala méritas. Personne parmi les élèves ne le connaissait vraiment.

Mais depuis deux semaines, tous sont fiers de fréquenter le même collège que lui et ils suivent tous ses exploits en ­finale de la Coupe Stanley.

Blessure salutaire

Gaudreau, 24 ans, a intégré la formation des Predators en demi-finale pour remplacer des joueurs blessés. Il a saisi sa chance en marquant trois buts en quatre parties depuis le début de la finale contre les Penguins. Il a même compté les deux buts gagnants lors des deux derniers matchs. La série est maintenant égale 2 à 2.

Sa ville natale de Bromont jubile et rêve maintenant d’un défilé de la Coupe Stanley sur le boulevard de Bromont.

La mairesse, Pauline ­Quinlan, a bien tenté dans les derniers jours de se procurer un immense drapeau pour l’afficher devant l’hôtel de ville, mais sans succès.

Cendrillon moderne

«Les Bromontois voulaient montrer à Frédérick qu’on est tous derrière lui», a mentionné Mme Quinlan.

Frédérick Gaudreau est en train de devenir le Cendrillon des temps modernes. Non repêché dans le hockey junior et la Ligue nationale, il s’est tout de même taillé une place avec les Cataractes de Shawinigan et les Predators.

Photo AFP

Les élèves d’une classe de maternelle de l’école primaire de la Chantignole, que Frédérick Gaudreau a fréquentée durant son primaire, rêvent de voir la vraie coupe Stanley.

«On a déjà une coupe Stanley que les élèves ont construite en attendant que la vraie arrive en ville», a lancé à la blague l’enseignante de la classe, Diane Roussel.

Un des enfants de la classe s’est dit très fier de vivre dans la maison voisine de la famille Gaudreau et a ajouté qu’il ne ratait aucune rencontre de son nouveau joueur favori.

Trop petit ?

Charles Power, un ancien coéquipier de Frédérick Gaudreau dans les rangs mineurs, s’est souvenu que l’entraîneur Renauld Lessard l’avait retranché à deux occasions dans le bantam AA.

Selon lui, M. Lessard avait l’habitude de choisir des joueurs plus costauds.

«D’après moi, et connaissant Renauld, il devait le trouver trop petit, mais je suis certain qu’il aurait été de calibre pour jouer dans le AA», a expliqué Charles ­Power, qui a joué deux ans sous ses ordres.