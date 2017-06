Cinq artistes à découvrir en fin de semaine aux Francos

La 29e édition des Francofolies de Montréal s’ouvre ce soir. Disque dur vous propose donc une liste des cinq artistes à y découvrir cette fin de semaine.

Lydia Képinski

La gagnante des Francouvertes 2017, Lydia Képinski aura la chance, méritée, d’être du spectacle d’ouverture aux côtés des Trois Accords, de Dumas et du rappeur d’origine congolaise Pierre Kwenders. Entre la théâtralité de Klo Pelgag et la mélancolie de Safia Nolin, nul doute que Lydia Képinski ne tardera elle aussi à conquérir le cœur des Québécois d’ici les prochaines années. Un premier EP est disponible en ligne depuis l’an dernier. On aime aussi l’intensité de sa pièce Pie-IX.

Les Louanges

C’est l’un des arrêts obligatoires de cette 29e édition des Francos : vendredi soir, sur l'une des scènes extérieures du Quartier des spectacles, se produira l’étoile montante de la scène alternative québécoise, Les Louanges. Le public tombera sans aucun doute sous le charme du jeune Lévisien de 21 ans, finaliste aux Francouvertes 2017 et à au Festival international de la chanson de Granby. Le Mercure, premier mini-album mêlant rock psychédélique et joual irrévérencieux, saura vous convaincre.

Lary Kidd

Après avoir fait ses premières armes au sein du trio Loud Lary Ajust, Lary Kid remontera vendredi sur les planches des Francos pour présenter les pièces de son premier album solo, Contrôle. Le franglais, les références continuelles aux drogues et les arrangements éclectiques : Non, Loud Lary ne réinvente pas la roue, mais il trouvera sûrement la touche pour faire lever la foule du Quartier des spectacles.

Gab Paquet

Gab Paquet est probablement le plus étrange des artistes à ce produire ce week-end aux Francofolies. Au premier degré, il est un crooneur à l’eau de rose qui chante sa vulnérabilité face à la gente féminine sur des titres tels que La femme en moi ou encore Santa Barbara. Au second, Gab Paquet reproduit la flamboyance et le mauvais goût des vieux chanteurs de charme français pour en faire une habile pastiche. L’avantage, c’est que vous pouvez aller au concert de samedi avec votre mère et que vous apprécierez tous les deux... Mais pour différentes raisons!

Julien Doré

Le Français Julien Doré s’amène samedi à Montréal! Les Québécois ne pourront résister longtemps à la pop intelligente et accrocheuse de celui qui «cartonne» dans l’hexagone depuis plusieurs mois déjà. On vous conseille le premier extrait de son plus récent album, Le Lac, et son clip mettant en vedette une certaine Paméla Anderson. Julien Doré partagera la scène du Métropolis samedi avec Peter Peter. On en profite du même coup pour vous rappeler que le chanteur québécois a sorti son troisième album studio ce printemps et qu’on ne s’en lasse toujours pas.