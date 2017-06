De la vigne à la coupe

Caché dans les versants de la Mauricie, plus précisément dans le petit village de St-Sévère, au nord de Trois-Rivières, se trouve le vignoble Domaine & Vins Gélinas, qui a été mis sur pied il y a maintenant 15 ans par Frédéric et Serge Gélinas.

La création de l’entreprise a pris, pour ainsi dire, indirectement son envol en 2001 lorsque Serge Gélinas et son fils Frédéric ont planté 2000 vignes sur les terres familiales.

«Quand mon père était petit, il y avait des raisins qui poussaient sur la terre. Il a par la suite toujours rêvé d’en planter pour fabriquer son propre vin. Quand nous avons semé les vignes, ce n’était que pour faire un vin pour notre ­famille. Rien de commercial. On ne pensait pas à ce moment que nous pourrions créer un vrai vignoble et que notre vin deviendrait populaire. L’intérêt a augmenté de plus en plus et il ne cesse de croître encore aujourd’hui», raconte Frédéric Gélinas (photo ci-dessus).

VIGNOBLE « MOYEN-GROS »

Lorsque l’on demande à Frédéric de décrire son entreprise, il la qualifie de «moyenne-grosse» lorsqu’il parle du volume de production et de ses installations. «Nous sommes plus gros que ceux qui se trouvent dans la catégorie des vignobles à production moyenne et nous sommes à la limite de la catégorie des gros. Nous sommes entre les deux.» Avec ses 25 hectares, le vignoble produit annuellement plus de 40 000 bouteilles et l’objectif de la famille ­Gélinas est d’atteindre une production de 60 000 bouteilles par année d’ici cinq ans.

Alors que le vignoble se démarque grâce à plusieurs de ses produits, ce sont les vins blancs qui retiennent généralement l’attention, ainsi que son vin de glace, qui rafle la majorité des honneurs lorsqu’il est proposé en compétition.

Avec notre climat québécois, il est presque impossible de faire pousser les variétés de raisins les plus connues. C’est pour cette raison que le Domaine utilise donc des vignes hybrides, conçues pour résister aux caprices de Dame ­Nature. Parmi les cépages utilisés, notons entre autres le Radisson, le Sabrevois et le Marquette pour les vins rouges et pour le blanc, le Frontenac, le Louise Swenson et le Swenson White.

EXPÉRIENCE-CLIENT DIVERSIFIÉE

Désirant offrir une expérience différente, le vignoble propose des installations complémentaires. Ainsi, les clients peuvent louer, de juin à octobre, un chapiteau extérieur de même qu’une petite salle intérieure qui, pour sa part, est accessible à l’année. L’entreprise propose également une terrasse et un menu bistro. «À partir de juillet, des pizzas provenant de notre nouveau four à bois extérieur seront proposées aux clients les jeudis et vendredis sur le menu», conclut Frédéric Gélinas.

Les vins Cavalier du Versant, Rosé, Frontenac blanc de même que le vin de glace, ainsi que les produits dérivés sont disponibles au vignoble et maintenant dans plusieurs restaurants, dépanneurs et épiceries. On ne peut que constater que la réputation du Domaine & Vins Gélinas ­s’impose et grandit de jour en jour. De quoi rendre fier Serge Gélinas, qui voit ainsi son rêve d’enfant devenir réalité avec la complicité et la collaboration de son fils Frédéric.

Domaine & Vins Gélinas

267, chemin St-François

Saint-Sévère (Qc) G0X 3B0

Tél : 819-264-5511