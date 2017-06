Deux Sherbrookois immortalisent Obama

SHERBROOKE – Barack Obama a charmé près de 6000 personnes mercredi soir à Montréal, et plus particulièrement deux Sherbrookois, qui avaient été choisis pour immortaliser ce grand moment.

«Instantanément, on est attiré par lui, on a le goût de lui parler et, évidemment, de le photographier», a dit jeudi la cofondatrice de l'agence Cosmos Image, Annie Paquin.

Son associé Olivier Samson Arcand et elle étaient les seuls photographes autorisés à franchir l'imposante garde de sécurité de l'ex-président des États-Unis au Palais des congrès de Montréal, où la Chambre de commerce du Montréal métropolitain avait organisé la conférence.

Les deux photographes ont rapidement pu constater à quel point il était facile d’immortaliser l'homme politique. «Ça simplifie notre travail, car c'est un homme très posé, tout est vrai chez lui: sa gestuelle est fluide, son sourire est naturel», a relaté Olivier.

Une complicité palpable

En dépit de son air paisible, Barack Obama s'est amusé en lançant un petit clin d'œil à la photographe, qui en a profité pour le croquer sur le vif. Olivier a raconté aussi à la blague qu'il a demandé à M. Obama de replacer sa cravate, avant d'éclater d'un rire franc.

La collaboration entre Cosmos Image et la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain s'est faite naturellement, a expliqué le directeur du développement des affaires de Cosmos Image, une entreprise basée à la fois à Sherbrooke et à Montréal.

«On est leurs photographes officiels depuis un moment. Lorsqu'est venu le temps de se pencher sur le choix des photographes, ils se sont tournés vers nous», a dit Dominic Casgrain.