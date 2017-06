Douce France

Il y a des grands classiques de brasserie-bistro, typiquement français. Soupe à l’oignon. Mon Dieu que c’était bon! Jus bien concentré, mais pas trop salé. Belle couche de fromage fondu. On se régale, ça faisait longtemps que je n’en avais pas mangé une aussi bonne. Me voilà rassuré, car cette simple soupe est souvent galvaudée. Ensuite, moules marinières du Grand ­Hôtel de Cabourg. Oignons, céleris, tomates, vin blanc, beurre, roquette. Les meilleures depuis des années! Vraiment! Bref, je choisis rarement les moules au restaurant, car elles sont toujours trop cuites, ratatinées dans leur coquille, trop salée ou sans goût... Donc, souvent ratées. Ici, elles sont cuites à la perfection, très charnues, avec un jus de cuisson parfait, et du beurre... En veux-tu? En v’là! On est en France, pas de doute... Bref, c’est une entrée marine qui me réconcilie avec le genre. Pour suivre, bavette, sauce au vin rouge et beurre maître d’hôtel, frites et salade. Le morceau de viande est trop épais, et donc, plus difficile d’obtenir une cuisson idéale... pourtant, il est arrivé comme demandé. Les frites sont formidables, comme le beurre maître d’hôtel, et la sauce au vin rouge est délicieuse. Bouillabaisse... Oh là là! Le plat casse-gueule par excellence, très rarement bon au resto, à moins d’être à Marseille et encore... Bref, là encore, nous avons affaire à un modèle du genre. Je me régale vraiment! Le bouillon (soupe) est formidable, concentré et savoureux à souhait. Les poissons et fruits de mer sont impeccablement cuits. Un plat quatre étoiles! En dessert, des crêpes Suzette. Je ne me souviens plus quand j’en ai mangé la dernière fois. Elles sont bonnes, bien faites, accompagnées par une crème glacée à la vanille formidable. Aussi, puisque nous restons dans les grands classiques, des profiteroles. Pâte à chou impeccable, la crème glacée est divine, seule la sauce au chocolat nous déçoit un peu. Trop compacte, pas assez coulante sur les choux bien garnis, mais, au moins, le chocolat est bon et de bonne qualité. C’est bien.