Vous êtes demoiselle d’honneur et votre meilleure amie se marie cet été? Il est donc de votre devoir de lui organiser un enterrement de jeune fille des plus mémorables. Par où commencer? Quoi faire? Quelles sont les meilleures activités et thématiques. Vous trouverez toutes les réponses dans ce reportage spécial d’enterrement de vie de jeune fille de rêve en ville.

ACTIVITÉS DE JOUR

Spa Saint-James

Traitement beauté de luxe entre filles

Commencez votre journée de filles dans un spa. La future mariée a certainement besoin de relaxer. Rien de mieux qu’un facial, pédicure ou un massage!

· Le spa de luxe situé dans les vestiges de l’Hôtel Ritz-Carlton comporte 12 salles de soins, un salon de coiffure et une suite pour pédicure et manucure.

· Il est possible de réserver le spa. Trois pédicures et quatre manucures peuvent être exécutés en même temps.

· Café, mimosa et petites bouchées peuvent y être servis, durant les soins.

· Le Spa Saint-James propose d’autres soins intéressants pour la future mariée, tels que le bronzage biologique, facial coup d’éclat et massages.

1228, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Brunch au restaurant Être Avec Toi

Un brunch de filles est toujours de mise avec un mimosa. Un repas festif et copieux vous prépare à une soirée bien arrosée!

· Restaurant branché situé dans l’Hôtel W avec nouveau chef Stefan Gadit.

· Brunch festif le dimanche avec DJ.

· Brunch sur mesure, menu sans gluten et buffet sont disponibles sur demande.

· Espace assez spacieux pouvant accueillir des groupes de filles.

901, rue du Square-Victoria, Montréal

Boutique White Closet: location de robe pour la future mariée et demoiselles d’honneur

Si la future mariée n’a toujours pas fait un choix final sur sa robe, le magasinage de celle-ci est une activité chouette à faire en groupe. Sinon, il est possible de lui proposer une session de shopping pour lui trouver une deuxième robe (pour la réception) ou des accessoires.

· Service personnalisé de location de robe de mariée et de robes de demoiselles d’honneur.

· Service de maquillage et coiffure par Atelier Eva Blanca disponible.

· Accessoires comme sacs, bijoux et voiles disponibles sur place.

· La boutique peut accueillir des groupes allant jusqu’à 12 filles.

4030, rue Saint-Ambroise, Local 220, Montréal

Corsetière personnalisée à l’essayage de lingerie de luxe Simone Pérèle

La fiancée ne pense pas toujours à la lingerie pour sa nuit de noces ou pour sa lune de miel. Une session d’essayage avec une corsetière professionnelle est une bonne idée de cadeau à faire.

· Séance de magasinage de lingerie haut de gamme Simone Pérèle, pour toutes les silhouettes.

· Mesure de la poitrine par une corsetière professionnelle et essayage de plusieurs tenues avec expertise d’une styliste.

· La lingerie fine Simone Pérèle convient à toutes les silhouettes. C’est l’art de se sentir belle et séduisante.

Ainsi Soit-Elle, Promenades de la Cathédrale, 625, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Atelier «L’art de porter des talons hauts» par Tina Karr

· Séance de deux à trois heures conçue pour la future mariée et ses amies.

· Histoire du talon haut à travers les époques et maîtrise du talon haut.

· La conférencière Tina Karr se déplace ou vous accueille en studio et vous apprend à marcher avec assurance. (requis minimum de cinq filles)

Réservation: www.tinakarr.com ou au 514-706-0890

ACTIVITÉS DE SOIR

Maquillage et coiffure à domicile avec Achaïa Select (Maquillage dans le confort de son chez soi. Service dans la grande région métropolitaine)

· Test de maquillage sur demande de la future mariée.

· Spécialité de maquillage d’occasion, soit les mariages et les enterrements de vie de jeune fille.

· Mise en plis facile à créer et coiffure à domicile.

Réserver au 450-505-5555 ou au 2462, boulevard Curé-Labelle, Laval

Dégustation Vegas: le jeu du vin

· Dégustation privée du vin avec une sommelière du groupe Vins au Féminin, fondé par Jessica Harnois.

· Cours de théorie sur le vin: analyse olfactive, visuelle et dégustation, les cépages, les pays, les millésimes.

· Jeu entre filles pour deviner le bon vin en mettant en pratique la théorie.

http://jessicaharnois.com/degustation-vin-vegas

Souper à la Champagnerie

· Restaurant propice pour accueillir des groupes de 15 personnes et plus.

· Ambiance festive où la clientèle est éclectique, mais surtout âgée entre 25 et 40 ans.

· Grand choix de bouteilles de bulles et de champagne.

· Possibilité de la future mariée de sabrer sa propre bouteille.

262, rue Saint-Paul Est, Montréal

Tournée des bars à Montréal

· Pour 25 ans et plus: La Voûte, Le Bordel, Flyjin, Thursday’s, Electric Avenue, Le Rouge Bar, Club Peopl

· Pour 25 ans et moins: 2 Pierrots, À La Queue Leu Leu, Jetnight Club

Spectacle coquin exclusif aux femmes: Les Dieux de la scène

· Service de prestation privée à domicile: Les Dieux de la scène (les mêmes qu’à la télé!)

· Il vous est possible de «commander» un spectacle et le choix des danseurs est disponible.

· Forfaits de 45 minutes, 1 heure ou même deux heures. (À partir de 250$ par danseur)

· Les danseurs peuvent être aussi déguisés à votre demande.

Productions CR pour événements privés ou corporatifs au 514-766-4247

HÉBERGEMENT

Budget moyen à grand: Hôtel W Montréal pour son côté tendance et girly

· Unique hôtel «clé en main»: restaurant Êat pour le souper ou brunch, le Wunderbar pour danser et le Plateau Lounge pour un verre.

· Parfait pour les enterrements de vie de jeune fille.

· Emplacement central, dans le Vieux-Montréal.

· La suite E-WOW est spacieuse et peut accueillir une dizaine de filles pour une soirée. (De 1200 $ à 3000$ - trois filles peuvent y dormir)

· Chambres Méga avec deux lits et prix abordables. (De 350$ à 599$ - quatre filles peuvent y dormir)

· Service de conciergerie sur mesure avec Caroline Khangi, qui s’assure de l’organisation de l’enterrement de vie jeune fille de vos rêves.

· Décor et ambiance moderne et hôtel renommé pour les grandes occasions.

901 Rue du Square-Victoria, Montréal

Budget limité: Alt Hôtel pour le côté urbain et moderne

· Alt Hôtel c’est comme un hôtel cher, mais en moins cher!

· À proximité du centre-ville, dans le quartier dynamique de Griffintown.

· Prix fixe à l’année des chambres. (179$ / la nuit pour un lit et 199$/ la nuit pour deux lits)

· Expérience 7e ciel pour siroter un verre à la terrasse située au septième étage.

· Vaste choix de salles disponibles pour occasions spéciales de 10 à 180 personnes.

120, rue Peel, Montréal

TRANSPORTS

Uber SELECT

· Application mobile Uber simple et facile à utiliser sur votre téléphone intelligent, qui offre des déplacements à moindre coût, d’un endroit à un autre.

· Uber SELECT offre des modèles de véhicules de luxes dont BMW, Mercedes, Audi, Lexus ou Range Rover.

Disponible pour les iPhones, les Android et Windows

Tiffany Limousine Montréal

· Service spécialisé en mariage, enterrement de vie de jeune fille, bal de graduation et occasions spéciales.

· Service 24 heures et 7 jours sur 7.

· Limo-bus fête disponible avec champagne sur la glace pour célébrer un enterrement de vie de jeune fille ou de jeune homme.

· Forfaits disponibles avec Lincoln Sedan, Limousine berline, voitures de sport de luxe ou Rolls Royce.

http://tiffanylimousinemontreal.com ou au 514-831-5432

THÉMATIQUE

Vin mousseux Chandon Rosé

· Il faut des bulles! Pour un enterrement de vie de jeune fille, optez pour un champagne ou un vin mousseux.

· Pour un petit budget, optez pour une bouteille de Chandon Rosé. Ce vin mousseux est composé de notes de fraises juteuses, de melon frais et d’arômes de cerises.

32,50$ à la SAQ

Cupcake thématique au Petit Lapin

· Les petits gâteaux sont sans gluten, sans lactose et sans les 10 allergènes alimentaires les plus prioritaires comme les noix, les œufs ou les fruits de mer.

· Possible de commander à l’avance pour différents produits sucrés, dont les cupcakes.

· Créations personnalisées disponibles dont pour les enterrements de vie de jeune fille.

342, avenue Victoria, Westmount ou au 514-507-4077

Fleurs Oxide Design

· Fleurs Oxide Design propose des accompagnements personnalisés et des créations florales qui feront la différence lors de toutes occasions.

· Entreprise spécialisée dans les événements spéciaux et les mariages.

514-516-3686 ou au equipecreation@oxidesign.ca, site web: http://oxidesign.ca/

Immortaliser les moments avec Lachérie Photographie

· Photographe spécialisée en événements lifestyle et événements spéciaux tels que les enterrements de vie de jeune filles, les mariages, les graduation et autres.

· Se déplace partout dans la grande région métropolitaine.

· Galerie de photos souvenirs disponibles sous demande.

· Choix des photos et prix très concurrentiel

T-shirt personnalisé About Real Life

· Conception montréalaise de T-shirt avec des citations de bachelorette «This Just Real Got Real» et autres citations comme «Rosé all Day».

· Quatre modèles T-shirt disponibles: classique, asymétrique, le boyfriend et la tunique

· Tous les T-shirts sont à 30$.

Disponible au www.aboutreallife.com

Quelques idées originales:

· Jeu questionnaire «Connais-tu ton fiancé?».

· Jeux de défis inusités relevés par la future mariée.

· Décor composé de ballons et d’une table «sucrée».

· Sacs cadeaux «Lendemain de veille» avec aspirines, des ampoules Coup d’éclat et des bouteilles d’eau.