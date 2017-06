Hamelin s’est amusé

Durant leur randonnée de rafting qui s’est déroulée dans les rapides de Lachine, les quatre pilotes de F1 étaient accompagnés du patineur de vitesse courte piste Charles Hamelin et du planchiste Sébastien Toutant.

«C’était vraiment cool de les côtoyer, a souligné Hamelin. Ils ont l’air d’avoir une bonne ambiance entre eux même s’ils sont des rivaux sur la piste.»

Il croit qu’il y a quelques similitudes entre la course automobile et le patinage de vitesse courte piste.

Photo Mathieu Boulay

«Dans les deux cas, on tente d’être le plus rapide possible, a indiqué l’athlète québécois. Plus on va vite, plus le sport évolue, plus c’est difficile de faire de bons dépassements.

«Comme moi, avant une semaine de compétitions, ils prennent toutes les précautions pour éviter les blessures.»

Le médaillé olympique a dû cependant décrire les particularités de sa discipline aux quatre conducteurs.

Photo Mathieu Boulay

«Il y a certains qui savaient ce que je racontais et d’autres non, a précisé Hamelin en souriant. J’ai dû fournir des explications plus approfondies.»

D’ailleurs, parlant de patinage de vitesse, Hamelin et ses coéquipiers de l’équipe nationale sont en pleine préparation pour les qualifications olympiques qui auront lieu au mois d’août.

Belle expérience

Amateurs de sports extrêmes, Daniel Riccardo, Max Verstappen, Danill Kvyat et Carlos Sainz fils ont eu l’occasion de goûter au rafting pour la première fois de leur vie.

«Ce fut une belle expérience dans l’ensemble, a souligné Verstappen. Personne n’est tombé dans l’eau, mais il faut dire que nous avions un bon professeur.

Photo Mathieu Boulay

«On savait ce qu’on avait à faire.»

Il faut souligner que l’activité s’est conclue avec une heure de retard sur le calendrier prévu.

Dans ce cas-ci, on ne peut pas dire que Red Bull donne toujours des ailes.