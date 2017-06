Hausse de revenu et de clientèle pour BIXI

BIXI a, pour une troisième année, connu une augmentation de ses revenus en 2016, en plus de voir une hausse de sa clientèle.

Lors du dévoilement de ses résultats financiers de 2016, BIXI Montréal annonçait un excédant de plus de 650 000 $. Depuis la reprise du service de vélo partage par BIXI Montréal, l’utilisation du service ne cesse d’accroitre dans la métropole. D’ailleurs, plus de 4 millions de déplacements, soit une augmentation de 27% depuis 2014, ont été enregistrés l’an dernier.

«On surpasse nos objectifs. Il y a toujours plus de monde différent qui utilise BIXI», affirme fièrement Marie Elaine Farley, présidente du conseil d’administration de BIXI Montréal. L'organisme a su attirer plus de 230 000 usagers différents au courant de sa dernière saison. Tous les types de clientèle, abonnés, occasionnels et entreprises, ont également connu une hausse en 2016 par rapport à 2015. Depuis 2014, BIXI remarque même une augmentation de près de 200 % des usagers occasionnels.

Réinvestir les surplus

«[Avec les excédents], on essaie d’être toujours plus performant et d’augmenter l’utilisation», souligne Mme Farley. Les revenus supplémentaires de l’an dernier auront notamment permis l’achat des 1000 nouveaux vélos de la saison, de véhicules pour faciliter la redistribution des vélos et le développement des nouvelles stations intelligentes qui verront le jour d’ici la fin de la saison.