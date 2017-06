Hausse des dépenses pour la défense

OTTAWA – Le gouvernement Trudeau va faire passer budget national de défense de 19 à 33 milliards dans la prochaine décennie, une hausse bien en deçà des exigences exprimées par l’administration américaine de Donald Trump.

Après un an et 6 millions $ en études et consultations, le ministre de la Défense a présenté, mercredi, une nouvelle politique de la Défense qui ne détaille toutefois pas comment l’argent supplémentaire sera dépensé d’ici 2027.

De plus, le plan, qui s’échelonne sur 20 ans, remet à plus tard les grandes dépenses militaires.

On y apprend qu’Ottawa souhaite faire l’acquisition au cours des deux prochaines décennies de 88 nouveaux avions de chasse - au lieu des 65 prévus initialement.

Le coût de la facture pourrait atteindre de 15 à 19 milliards $.

Durant cette même période, les Forces armées canadiennes comptent également aller de l’avant avec la construction de 15 navires de guerre au coût de 60 milliards $. Rappelons que l’estimation initiale du projet sous l’ancien gouvernement conservateur s’élevait à 28 milliards.

Le plan proposé prévoit aussi grossir les rangs de la défense de 6150 emplois civils et militaires.

Selon les prévisions du ministère, d’ici 2027, le Canada fera passer la proportion de son budget consacré à la défense de 1 % à 1,4 % de son Produit intérieur brut.

Malgré cette hausse, le budget militaire canadien demeurera bien en deçà des 2 % que Donald Trump exige de ses pairs au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

Au lieu de donner un coup de barre rapidement, le gouvernement canadien va délier les cordons de la bourse seulement après les prochaines élections fédérales.

Ainsi, les Forces armées canadiennes devront attendre 2020 avant de constater un premier bond substantiel de 2,5 milliards de leur budget, soit l’année suivant le prochain scrutin fédéral.

La nouvelle politique de défense en chiffres:

- 32,7 milliards $ : Le gouvernement fédéral prévoit augmenter ses dépenses militaires de 70 % d’ici 2027 pour atteindre 32,7 G$ au cours des 10 prochaines années.

- 1,4 % : Le budget militaire total du Canada représentera environ 1,4 % du produit intérieur brut (PIB) du pays dans 10 ans. C’est bien en deçà de l’objectif de 2 % exigé par le président américain Donald Trump aux membres de l’OTAN.

- 88 avions: Ce n’est plus 65 nouveaux avions-chasseurs que compte acheter Ottawa, mais plutôt 88 d’ici 20 ans, a annoncé le gouvernement mercredi. Or, la facture estimée a également bondi de façon faramineuse, passant de 9 milliards $ jusqu’à 19 milliards $.

- 6150 employés: Les forces armées comptent gonfler les rangs militaires de 3500 soldats (à 71 500) d’ici 20 ans, en plus de 1500 nouveaux réservistes (à 30 000) et 1150 membres civils.

- 0 % : Les militaires, jusqu’au grade de lieutenant-colonel, déployés à l’étranger depuis le début de l’année ne payeront dorénavant plus d’impôts fédéraux.

- 60 milliards $ : Les forces armées canadiennes iront de l’avant avec la construction de 15 nouveaux navires de guerre. Or, le projet, qui avait un budget initial de 28 milliards $ en 2008, est maintenant estimé à 60 milliards $ par le gouvernement.

- 25 % : Ayant toujours peiné à attirer les femmes dans les forces armées canadiennes, Ottawa se donne maintenant l’ambitieux objectif d’avoir une proportion de 25 % de membres féminins d’ici 10 ans.

- 300 cyber experts: Compte tenu de l’augmentation des cyberattaques internationales, les forces armées canadiennes comptent créer jusqu’à 300 nouveaux postes militaires dans le domaine du renseignement et la cybersécurité.

- 200 membres médicaux : Afin de réduire le nombre de problèmes de santé mentale et de suicides dans l’armée, les forces armées canadiennes vont ajouter 200 membres à l’équipe des services médicaux à travers le pays.