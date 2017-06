Inondations: Montréal a dépensé 4,6M$

Montréal a dépensé au total 4,6M$ pour la gestion des inondations qui ont touché principalement trois arrondissements de l’ouest de l’île au cours du mois de mai.

Après que le maire ait décrété l’état d’urgence le 7 mai, les arrondissements touchés et les services de la Ville ont dépensé au total 3 724 821$ en biens et services et en main d’œuvre.

Ceci s’ajoute au 902 770$ dépensé avant même que l’état d’urgence soit décrété dans la métropole, principalement pour l’achat de sacs de sable, de bottes de pluie et de sac de jute pour permettre la construction de digue dans les zones sinistrées.

Les dépenses faites après le déclenchement de l’état d’urgence à Montréal devront faire l’objet d’un rapport détaillé au prochain conseil municipal.

On sait toutefois déjà que le Service incendie de Montréal et le service de l’Environnement ont dépensé à eux seuls 2,8M$ (voir plus bas).

L’état d’urgence donne des pouvoirs extraordinaires à la Ville, dont la possibilité de faire toutes les dépenses nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens.

Les inondations qui ont frappé l’agglomération de Montréal ont fait plus de 1100 personnes sinistrées.

Détails des dépenses :