Jaromir Jagr devrait demeurer avec les Panthers

Le directeur général des Panthers de la Floride Dale Tallon semble avoir bon espoir de ramener Jaromir Jagr à Sunrise pour la saison 2017-2018.

Tallon a lancé la balle dans le camp de Jagr et le Tchèque décidera de son sort mais, selon ce que rapporte le Sun Sentinel, le DG semble certain que l’ailier signera un nouveau contrat avec les Panthers après le repêchage d’expansion.

Jagr et ses jeunes coéquipiers ont raté les séries éliminatoires lors de la récente saison.

Le joueur de 45 ans a pour sa part terminé au quatrième rang des marqueurs de l’équipe en vertu d’une récolte de 16 buts et 30 aides pour un total de 46 points en 82 rencontres.

Jagr a inscrit 765 buts et 1149 aides pour un total de 1914 points en 1711 parties depuis le début de sa carrière dans la LNH, avec les Penguins de Pittsburgh, les Capitals de Washington, les Rangers de New York, les Flyers de Philadelphie, les Stars de Dallas, les Bruins de Boston, les Devils du New Jersey et les Panthers.

Ces 1914 points au total ont permis à Jagr de s’emparer du deuxième rang des meilleurs pointeurs de l’histoire de la LNH, devant Mark Messier (1887 points) et derrière Wayne Gretzky (2857 points).