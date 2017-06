Je sors, je reste

Coup de cœur

Festival

Francofolies

Photo Courtoisie

C’est ce soir qu’aura lieu le coup d’envoi des Francos, avec un spectacle-événement de quatre heures, comportant autant de têtes d’affiche. Les Trois Accords, Dumas, Pierre Kwenders et Lydia Képinski viendront enflammer la grande Scène Ford, ainsi que tout le Quartier des spectacles. À ne pas manquer!

Ce soir dès 18h, angle Sainte-Catherine et Jeanne-Mance

Je sors

Concert

Hangover Lobsters

Photo Courtoisie

Ce soir marquera l’aboutissement du projet musical d’Erik West-Millette, Olaf Gundel et Vincent Letarte, amorcé il y a dix ans. Leur groupe Hangover Lobsters lancera enfin son album éponyme, né de leur amour pour les films noirs et teinté de sonorités swamp rock, brit rock et hip-hop. Une belle offrande, faite par des musiciens de talent.

Ce soir à 21h, au bar O Patro Vys

Activité

Vente trottoir estivale

Photo Courtoisie

La Promenade Wellington s’enjolivera tout au long du week-end pour sa première grande vente trottoir. Surf rodeo, barbe à papa et programmation musicale sont au menu, en plus d’une ribambelle d’exposants. De belles découvertes à faire!

Du 8 au 11 juin, sur la Promenade Wellington Festival

Festival

Mural

Photo Courtoisie

Cette grande célébration de l’art public débute en grand ce soir. Plusieurs activités sont au programme, comme le parc du Portugal transformé en Forêt enchantée, ou encore la Foire d’art mural du Marché Bonsecours, où vous pourrez découvrir le travail de près d’une centaine d’artistes urbains. À surveiller!

Du 8 au 18 juin

Festival St-Ambroise Fringe

Parc Fringe

Photo Courtoisie

Dès ce soir, le Fringe transforme le parc des Amériques en un site de spectacles extérieurs où vous pourrez voir performances, événements et rencontres communautaires. Jeux de société, journée zen avec yoga et pilates, marché de fermiers: il y en aura pour tous les goûts!

Du 8 au 18 juin, au parc des Amériques

Grand Prix

La Formule Peel

Photo Courtoisie

Pour une 18e année, la rue Peel s’animera dans le cadre du Grand Prix. Entièrement piétonne entre les rues René-Lévesque et Sherbrooke, l’artère sera l’hôtesse de plusieurs DJs ainsi que de nombreuses terrasses de restaurants. C’est l’endroit où se rendre pour festoyer ce week-end!

Du 8 au 11 juin, sur la rue Peel

Je reste

Télévision

MTL

Photo Courtoisie

Ce soir, Jean-Philippe Wauthier retrace l’évolution du transport dans la métropole avec l’aide d’historiens et de spécialistes, ainsi que l’urbaniste Richard Bergeron et le comédien Emmanuel Bilodeau, un mordu de vélo. Ils s’intéresseront également à la passion des Montréalais pour la course, qu’elle soit de vélos ou même de raquettes!

Ce soir à 20h, à l’antenne de Télé-Québec

Album

Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Photo Courtoisie

La maison de disques Apple lance cette nouvelle mouture du chef-d’œuvre psychédélique des Beatles, afin d’en souligner le 50e anniversaire. Rien pour rajeunir le public d’origine, mais tout pour rafraîchir cet album: le remix est solide, plus axé sur les percussions, et permet de redécouvrir toutes les nuances de cet opus marquant. À écouter!

Sur les tablettes

Roman

Les Insouciants

Photo Courtoisie

Peter Behrens entremêle la grande et la petite histoire avec Les Insouciants. Enfant, Billy Lange était fasciné par la fille d’un baron allemand, Karin von Weinbrenner. Le hasard les remet sur le chemin l’un de l’autre, et les jeunes gens se découvrent des passions communes à mesure que la société est gangrenée par le nazisme. Faut-il fuir, ou rester?

Disponible en librairie