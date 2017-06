Jeux olympiques 2018 : Steven Stamkos déçu

L’attaquant du Lightning Steven Stamkos est certes heureux de la récente annonce confirmant la présentation du match des étoiles de la Ligue nationale (LNH) à Tampa en 2018, mais il aurait aimé voir les joueurs du circuit Bettman prendre part aux prochains Jeux olympiques.

Le numéro 91 est enthousiaste à l’idée de participer à la classique annuelle prévue les 27 et 28 janvier à l’Amalie Arena. Toutefois, cela constitue à ses yeux un baume sur une plaie importante. Stamkos était un substitut au sein de l’équipe canadienne aux Jeux de Vancouver en 2010 et quatre ans plus tard, une fracture du tibia l’a tenu à l’écart.

«Le tout est un peu aigre-doux, car si nous avions été aux Jeux, il n’y aurait pas eu de partie des étoiles à Tampa. C’est donc un couteau à deux tranchants ici, a-t-il dit au quotidien "Tampa Times". Évidemment, dans un scénario sans Olympiques, je pense qu’il n’y a pas un meilleur endroit que celui-ci pour organiser le match. Nous avons prouvé qu’il s’agit d’un excellent marché de hockey et le moment pour tenir cet événement est bon.»

La ville floridienne avait par ailleurs accueilli les étoiles de la LNH en 1999.