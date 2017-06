Joie d’être gai pour une dernière fois

Les amateurs montréalais des Trois Accords ne voudront pas rater le passage du groupe dans la métropole ce soir, dans le cadre des FrancoFolies. Il s’agira vraisemblablement du dernier spectacle à Montréal de la tournée Joie d’être gai.

«Nous avons présentement un méchant bon spectacle rock’n’roll, dit Charles Dubreuil, batteur du groupe. Ce sera un spectacle très énergique et rock.»

Ces derniers mois, les musiciens se sont affairés à monter le spectacle le plus efficace possible. «Nous nous sommes questionnés sur l’ordre des chansons, dit Charles. Nous avons fait des concerts avec les “tounes” en ordre alphabétique!»

Finale de la Coupe

«Quand nous arrivons à un festival, c’est comme si nous étions en finale de la Coupe Stanley, dit Charles. Nous voulons que les gens soient frustrés de devoir partir pour aller se chercher une autre bière.»

Les Trois Accords partageront jeudi soir la scène avec Dumas, Pierre Kwenders et Lydia Képinski. «On a tissé des liens avec Pierre après un festival à Chicoutimi et Dumas est un ami proche depuis 12 ans. On a super hâte aux Francos. On a plein de beaux festivals. C’est de loin mon été préféré avec les Trois Accords.»