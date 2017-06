Justin Trudeau : méprisant ou conséquent?

Dans la foulée de la nouvelle politique d’«affirmation du Québec» de Philippe Couillard, pour plusieurs, le «non» retentissant de Justin Trudeau à toute ouverture de la constitution pour y reconnaître la nation québécoise sent le mépris à plein nez.

À première vue, une telle réaction se comprend. Au Québec, placer le nom de «Trudeau» et le mot «mépris» dans la même phrase tenant pour d'excellentes raisons d'un réflexe presque pavlovien.

Or, peut-on vraiment affirmer une telle chose sans verser en même temps dans un certain déni de la réalité politique canadienne d’aujourd’hui? De fait, le vrai mépris n 'est-il pas plutôt dans la politique même du gouvernement Couillard? Laquelle dilue l’identité québécoise dans l’identité canadienne au point de l’y dissoudre.

***

Un «non» prévisible et conséquent

Le «non» du premier ministre canadien Justin Trudeau s’inscrit en fait dans la longue lignée du même «non» fracassant de ses prédécesseurs post-Meech, dont Jean Chrétien et Stephen Harper.

Il s’inscrit aussi dans la vision même de son père Pierre Elliott Trudeau, architecte en chef du rapatriement unilatéral de la constitution en 1981-82. Cette vision voulant qu’aucune reconnaissance politique et constitutionnelle, même minimale, ne soit accordée au nationalisme québécois moderne. Y compris dans sa forme fédéraliste sous les libéraux Jean Lesage et Robert Bourassa. C'est zéro accommodement. Point.

Pour ce faire, Trudeau père n’a jamais hésité à manipuler les Québécois en leur promettant faussement du «changement» qui irait dans le sens de leurs revendications dites traditionnelles.

Il n’a pas hésité non plus à contribuer fortement à torpiller les accords constitutionnels de Meech et de Charlottetown en 1990 et 1992.

Cela dit, sa «vision», aussi inflexible soit-elle, a gagné.

Au fil des ans, elle s’est imposée hors Québec. Elle est maintenant un des principaux piliers de l’identité et de la culture politique canadiennes.

Depuis les échecs de Meech et de Charlottetown, combinés à la défaite serrée du Oui au référendum de 1995 et au refus du Parti québécois depuis de replacer son option au centre de son action politique, la «vision» de Trudeau père s’est incrustée dans la dynamique politique nationale.

***

Coulé dans le béton

Dans un contexte aussi évident que coulé dans le béton, comment s’étonner même une seule seconde du «non» clair, net et précis de son propre fils?

Bref, Justin Trudeau ne s’est pas montré «méprisant». Il s’est montré conséquent. Conséquent avec la victoire de son propre père. Conséquent avec le silence radio des fédéralistes québécois sur le front constitutionnel. Conséquent avec le silence radio des souverainistes sur leur propre option.

Cette réalité incontournable, Philippe Couillard la connaît comme tout le monde.

C’est pourquoi dans sa politique dite d’«affirmation du Québec», il n’est aucunement question de revendiquer l’ouverture de la constitution canadienne de quelque manière que ce soit.

Ce long document verbeux ne propose qu’un vague «dialogue» Québec-Canada. Surtout, à seize mois des élections, son nouvel évangile est taillé sur mesure pour consommation interne au Québec. Point.

Se bercer de l’illusion d’un fédéralisme renouvelé dans le sens d’un élargissement des pouvoirs du Québec au sein de la fédération canadienne est peut-être confortant pour certains. Incluant du côté de la CAQ. Mais c’est un rêve devenu impossible.

***

Prendre acte

Indépendamment des options politiques et constitionnelles des uns et des autres, en prendre acte, tout simplement, fait montre d’une lucidité essentielle.

Une constitution canadienne verrouillée à quadruple tour depuis le départ de l’ex-premier ministre Brian Mulroney, est également le prix à payer pour un autre «non» - celui du référendum du 30 octobre 1995.

C'est aussi - et sûrement encore plus -, le prix à payer pour les mises en veilleuse répétées depuis vingt ans de l’option souverainiste par le Parti québécois et ce, à quelques rares exeptions près.

Le «lion» indépendantiste étant devenu un chaton apeuré, comment s’étonner aussi de voir la «question constitutionnelle» disparaître pour de bon du radar canadien?

Ces mises en veilleuse ont éliminé la seule motivation restante qui, in extremis et en désespoir de cause, aurait peut-être pu convaincre Ottawa de réparer l’affront de 1982 malgré la dominance de la doctrine trudeauiste. Soit un mouvement souverainiste suffisamment fort pour inquiéter le Conseil privé au fédéral et les autres gouvernements provinciaux.

***

Le Canada tel qu’il est

Or, le Québec n’est plus dans cet univers-là.

Peut-être changeront-elles un jour, mais pour le moment et tant que les choses resteront comme elles sont devenues, les Québécois n’auront pas le beurre et l’argent du beurre. Traduction: ils n’auront pas un Québec autonome dans un Canada uni.

Ils auront le Canada tel qu’il est. On peut l’aimer ou ne pas l’aimer, mais nier la réalité ne fait que nous faire tourner en rond sur nous-mêmes.

Crier au «mépris» de Justin Trudeau fait peut-être sortir quelques vapeurs d'une frustration tout à fait compréhensible devant un tel immobilisme constitutionnel au Canada, mais cela ne change absolument rien à quoi que ce soit.

Et quelque chose me dit que Justin Trudeau, lui, l’a bien compris...