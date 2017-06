La patience est de mise avec Stroll

Les pilotes de l’écurie Red Bull, Daniel Riccardo et Max Verstappen, croient que les amateurs doivent être patients à l’endroit de Lance Stroll.

Rencontrés lors d’une activité de rafting organisée par leur commanditaire, ils ont mis la pédale douce dans leurs commentaires au sujet de la recrue québécoise qui n’a obtenu aucun point à ses six premières courses de la saison.

«Pour tous les pilotes, il y a toujours une pression qui provient de son pays d’origine, a indiqué Max Verstappen. On doit être patient avec lui et on verra ce qui va arriver dans le futur.

«Je lui conseillerais simplement de demeurer calme et de continuer de travailler sur sa voiture.»

S’il y en a un qui peut comprendre Stroll, c’est bien le pilote Red Bull. On se souvient qu’il a aussi fait ses débuts dans le grand cirque à l’âge de 18 ans.

«Il y a plusieurs différences entre nous surtout dans la façon qu’on s’est préparés pour arriver en Formule 1, a souligné Verstappen. Par exemple, j’ai été pilote d’essai en F1 avant d’avoir mon volant.»

Garder confiance en ses moyens

Son coéquipier Riccardo croit également que le temps pourrait arranger les choses.

«Je lui donnerais encore quelques courses pour qu’il continue de s’adapter, a souligné l’Australien. Je suis convaincu que ses résultats ne sont pas à la hauteur de ses attentes et il doit espérer que ça se replace très bientôt.»

Le pilote de Red Bull croit qu’on aura une idée plus juste du potentiel de Stroll d’ici le 1er septembre.

«On peut penser qu’il pourrait être plus compétitif avant la fin de l’été, a mentionné Riccardo. Il doit surtout continuer de croire en ses moyens et demeurer positif.»

Sauver les meubles

Riccardo et Verstappen ont tenu des discours à l’opposé lorsqu’il a été question du Grand Prix de Montréal.

«Ce n’est pas notre piste préférée en raison des performances de la voiture lors des lignes droites, a admis Verstappen. On va essayer de faire du mieux que l’on peut.

«Je prévois que nous serons loin des meneurs. Je ne m’en fais pas, car je m’y attends.»

Riccardo, qui a remporté son premier triomphe en carrière au circuit Gilles-Villeneuve, est plus optimiste. Il faut dire qu’il a récolté des podiums lors des deux dernières épreuves.

«Montréal a été un peu étrange pour moi au fil des années, a-t-il souligné. Après ma victoire en 2014, je n’ai pas remonté sur le podium par la suite.

«J’aimerais avoir un bon week-end, car j’aime la piste. Un autre podium n’est pas impossible.»