Il faut 8000$ pour sauver Brody

Une jeune femme de Québec sollicite la population afin de collecter des milliers de dollars pour la guérison de son fidèle parte­naire Brody, un chihuahua qui a eu peu de chance contre un husky.

«La scène n’arrête pas de me revenir en tête. Brody, c’est mon partenaire, il est toujours là, je devais lui sauver la vie», lance Marjorie Couturier, qui doit absorber des frais de plus de 8000 $ à la suite de l’hospitalisation de la bête qui a dû être opérée d’urgence.

Samedi, la jeune femme se promenait en compagnie de son chihuahua et d’une amie sur la rue Saint-Joseph, à Québec, avant qu’un chien de race husky ne saute par la fenêtre du véhicule immobilisé de son propriétaire et agresse sauvagement Brody.

«Il prenait Brody pour vrai, c’était le bordel. Il se faisait shaker comme si c’était un toutou», relate Mme Couturier qui, après plusieurs tentatives, est parvenue à immobiliser l’assaillant.

«Son propriétaire a été capable de tirer Brody de la gueule du husky. Je m’imaginais le pire et j’avais peur de lever la tête. C’était l’horreur. Brody était couché et ne bougeait pas», se remémore-t-elle.

Photo courtoisie

À l’article de la mort

Marjorie Couturier est accourue auprès de son animal de compagnie et l’a pris dans ses bras avant de se ruer au Centre vétérinaire Daubigny.

«Les examens et les radiographies ont démontré qu’il avait des lésions au niveau de l’abdomen, un épanchement de sang dans les intestins qui étaient complètement sortis de leur cavité. Ils ont dû l’opérer d’urgence, il ne pouvait pas survivre», confie celle pour qui sauver Brody était une priorité.

L’ayant accompagnée chez le vétérinaire, le propriétaire du husky a tenté d’absorber les frais, mais sa demande de crédit aurait été refusée, selon Mme Couturier, qui a déboursé un premier montant de 3000 $. «Je n’avais pas les moyens. J’ai tout mis sur ma carte de crédit.»

Au terme d’une opération de trois heures, le chirurgien est parvenu à sauver le chihuahua, qui se trouve toujours aux soins intensifs. Or, l’hospitalisation, les traitements et les médicaments ne cessent de faire gonfler la facture qui s’élève à plus 8100 $, au grand dam de Mme Couturier, qui a lancé une campagne de sociofinancement sur le site GoFundMe, sollicitant ainsi la générosité des gens afin de sauver son «bébé».

Elle réfléchit aux poursuites

«Ça fait quatre ans que je l’ai. Je l’ai acheté à Vancouver, il a traversé le Canada avec moi. Je ne pouvais pas le laisser mourir», avoue Mme Couturier. «C’est moi qui dois payer alors que ce n’est pas mon chien qui est responsable.»

Quant à d’éventuelles poursuites du propriétaire de l’assaillant, la jeune femme attend que la poussière retombe pour évaluer les options qui s’offrent à elle, avouant ne pas avoir les moyens d’entamer des procédures judiciaires.