La touche de Phil Housley

«Phil possède une connaissance du jeu inégalée. Il a été l’un des meilleurs défenseurs à jouer dans la LNH. Ses chiffres, sa carrière et tout ce qu’il a accompli parlent d’eux-mêmes. Il commande le respect», a déclaré P.K. Subban, plus tôt dans la série.

À ce jour, Housley occupe le quatrième rang chez les défenseurs les plus productifs de l’histoire, derrière Raymond Bourque (1579 points), Paul Coffey (1531) et Al MacInnis (1274). Un classement identique à celui que l’on retrouve dans la colonne des buts.

«Quand tu mises sur un entraîneur comme lui, tu reviens au banc et tu écoutes ce qu’il dit. Tu veux entendre ce qu’il a à dire et tout absorber, a raconté Subban. Même en le regardant pendant les entraînements, on peut apprendre de lui. C’est un gars tellement intelligent. Les conseils qu’il nous donne sont judicieux.»

«On prend les jours un à la fois. On va disputer cette finale et on verra ce qui arrivera par la suite, a sagement répondu Subban. Cela dit, plusieurs grands joueurs sont devenus entraîneurs par la suite, sans grand succès. La différence avec Phil, c’est qu’il sait quand et comment parler à ses joueurs de façon à ce que ceux-ci soient enclins à appliquer ses consignes.»