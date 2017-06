Lancement du Yoga Urbain au Square Victoria

Les mercredis de Yoga Urbain sont de retour depuis mercredi au Square Victoria dans le centre-ville de Montréal.

Le Yoga Urbain est un moment convivial autour de la pratique du Yoga. Selon Lori Marachian, l’une des organisatrices « c’est un évènement accessible à tous, même aux débutants. Chacun peut aller à son rythme. » Ouvert à tous, et complètement gratuit, il faut simplement amener son tapis de yoga pour être à l’aise.

Pour cette première journée de lancement, des écouteurs étaient fournis aux participants pour un Yoga coupé du monde. Simplement la voix des professeurs et la musique directement dans les oreilles. Les prochaines sessions seront différentes, avec micros et musique pour tous.

Lori Marachian explique que « l’année dernière, jusqu’à 170 personnes pratiquaient le Yoga Urbain certains mercredis. C’est assez populaire ». Pour les participants, le Yoga Urbain est un bon moyen de profiter du beau temps, et de « couper sa journée en deux, de bouger » comme le raconte Valérie Charest, qui commence tout juste le Yoga Urbain.

D’autres participants sont plus habitués comme Aniela Markowiez qui travaille juste à côté, dans la tour de la Bourse « C’est un rendez-vous. On encourage même nos employés à y participer. On fait du sport, à l’air libre. »

Chaque mois, des professeurs de Yoga différents donneront des cours. Jusqu’à la fin du mois de juin, Andrew Bathory et Natalie Kakon du Studio ELMNT partageront leur savoir-faire au Square Victoria. Une pratique différente, mais tout aussi plaisante pour eux, selon Andrew Bathory « Faire du yoga en pleine ville nous oblige à nous concentrer, à trouver comment exister dans un monde qui bouge sans cesse. »