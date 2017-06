Le Canada est dépourvu face aux «biens mal acquis»

Le Canada manque de ressources et d’expertise pour enquêter sur les proches de despotes africains qui investissent leurs millions dans l’immobilier au Québec, estime un avocat expert en corruption.

En France, un premier procès sur les biens mal acquis commencera le 19 juin, après une troisième tentative et dix ans d’efforts de l’association d’avocats anticorruption Sherpa. «Ces infractions sont très difficiles à prouver, dit l’avocat Paul Lalonde, associé au cabinet Dentons et président du CA de Transparency International Canada. Les procédures sont longues et complexes.»

Photo courtoisie

En principe, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pourrait elle-même prendre l’initiative d’enquêter sur les avoirs des investisseurs proches de régimes autoritaires et corrompus au pays, sans dépôt de plainte. «Mais il y a des problèmes chroniques de ressources et d’expertise dans le domaine, dit Paul Lalonde. Dans les dernières années, la priorité a été beaucoup sur la lutte au terrorisme.»