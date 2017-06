Le gouvernement responsable du racisme envers les Autochtones

VAL-D’OR | La chef de Lac-Simon, Adrienne Jérôme, a pris à partie le gouvernement québécois en disant qu’il était responsable du racisme systémique.

Adrienne Jérôme est venue témoigner à la Commission Viens afin de faire valoir ses droits à la justice. «Ma communauté souffre et elle a le droit d’être écoutée, d’avoir la justice, d’avoir le pouvoir de parler, a-t-elle déclaré. On essaie d’avoir l’attention des gouvernements, mais il doit toujours y avoir des crises pour être entendu. J’espère que le rapport qui sera produit suite à la Commission ne sera pas mis sur une tablette.»

Adrienne Jérôme a déclaré dans son allocution que le racisme systémique faisait partie intégrante du gouvernement. «Tout ça, ça part du gouvernement, ça part d’en haut, a-t-elle dit. Le gouvernement a fait une Commission pour se donner bonne conscience.»

La communauté de Lac-Simon a fait face à de nombreuses situations critiques au cours des dernières années. La mort du policier Thierry Leroux et celle de Sandy Tarzan Michel font partie des événements qui ont marqué au cours des derniers mois.

Problématiques multiples

La chef Adrienne Jérôme a énuméré les nombreuses problématiques sociales que vivent les membres de sa communauté. Manque de logement, manque de places en CPE, surpopulation de l’école primaire, violence, intimidation, drogues et pauvreté sont quelques exemples qui ont été cités.

Elle a également dénoncé le financement inégal des services dispensées par les communautés autochtones. «Un corps de la SQ coûte 180 000$ par année, notre service de police reçoit 80 000$, a-t-elle avancé. Le Québec donne 8000$ pour chaque élève. Pour un enfant qui va à l’école dans notre communauté, le gouvernement nous en donne 3000$.»

Mme Jérôme a aussi déploré le fait que les interventions de la DPJ enlèvent beaucoup de pouvoirs aux parents. «Ils veulent que les parents soient des parents plus que parfaits, mais ça n’existe pas des parents parfaits, a-t-elle précisé. Quand on installe un programme pour soutenir les parents, la DPJ utilise ça en cour contre les parents qui y participent. La DPJ est perçue comme des enleveurs d’enfants.»

La chef de Lac-Simon a dénoncé que la Direction de la protection de la jeunesse utilise régulièrement la police pour intervenir. «Ça crée la peur des policiers chez nos jeunes, a-t-elle précisé. Vers qui ils vont se tourner s’ils ont peur d’eux ? »