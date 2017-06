Legault ne souhaite plus attirer des députés péquistes

Il n’y aura pas de transfuges péquistes à la CAQ, malgré ce que François Legault avait laissé entendre il y a plus d’un an.



«Ce n'est plus un objectif», a affirmé le chef de la CAQ mercredi matin au cours d’un point de presse.



En janvier 2016, François Legault assurait que des députés péquistes étaient «en réflexion» afin de se joindre à la CAQ. Il était prêt à les accueillir, à condition qu’ils renoncent à leurs convictions souverainistes.



Aujourd’hui, François Legault affirme qu’il n’est plus intéressé par les candidatures de transfuges.

«Ce qu'on cherche actuellement, c'est vraiment de proposer l'équipe du changement, puis actuellement, je ne sais pas pourquoi, au cours des dernières semaines, beaucoup de gens se manifestent pour être candidats ou candidates de la CAQ», a dit François Legault mercredi en évoquant des sondages qui démontrent que sa formation devance le PQ dans les intentions de vote.



«Donc, on va avoir une équipe compétente et on se concentre à rencontrer des candidats qui sont surtout des nouvelles personnes en politique», a-t-il ajouté.



Le chef caquiste assure qu’il «ne fera pas d'effort» pour recruter des députés péquistes. «S'il y en a qui veulent, effectivement, on est ouverts», dit-il.



Le renard et les raisins



En point de presse quelques minutes plus tard, Jean-François Lisée s’est gentiment moqué de son adversaire. «C'est intéressant parce qu'il était ici à quelques reprises au cours des dernières années et il vous a annoncé l'imminence de l'arrivée de députés péquistes dans son groupe, a dit le chef péquiste. Alors, maintenant, il doit constater son échec absolu et il fait semblant qu'il n'en veut plus.»



Pour illustrer son propos, Jean-François Lisée a cité une fable de La Fontaine, où un renard feint de ne pas désirer les raisins qui sont hors de sa portée au haut de la vigne. «Elles sont trop mûres et bonnes pour les goujats, hein?, a raillé le chef péquiste. C'est ça.»