Les festivités sont lancées

Cette nouvelle zone, où les amateurs de course automobile ont l’occasion de participer à une foule d’activités, est aménagée en plein cœur de la ville, au Carré Dorchester, au nord du Boulevard René-Lévesque, ­entre les rues Peel et Metcalfe.

«On sent un engouement encore plus marqué cette année, d’autant plus que le temps maussade des dernières semaines devrait enfin laisser place à une météo favorable au cours des prochains jours.

«J’ai grandi à une vingtaine de minutes du site, ce qui rend ma participation encore plus spéciale. Je me faisais un devoir d’assister à la course quand j’étais plus jeune.