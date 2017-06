Les meilleurs jumpers du monde débarquent à Montréal! (VIDÉO)

Connaissez-vous le jumpstyle?

C’est un style de danse qui a littéralement pris d’assaut l’Europe et qui fait graduellement son entrée en Amérique du Nord. Inspiré de la danse techno- rave des années 90, le jumpstyle est né dans les boîtes de nuit de la Belgique pour tranquillement se retrouver sur internet et aller chercher des jeunes jumpers qui se rassemblent maintenant partout sur la planète pour danser leur vie. On aime ça.

Né sur YouTube, avec des milliers de vidéos de jumpers qui dansent seuls pour la caméra, une véritable communauté mondiale tissée serrée s’est créée. C’est dans des «meetings», comme les jumpers les appellent, que ceux-ci se rencontrent pour organiser des «jumpstyle battles» dans les rues et dans divers événements.

La semaine dernière à Montréal on a eu de la grande visite. Pour le spectacle To Da Bone, présenté dans la cadre du Festival TransAmériques (FTA) , le collectif (La) Horde est allé chercher les meilleurs jumpers d’internet (provenant de 9 pays) et les ont faits danser sur scène pour le public montréalais!

On a demandé à quelques-uns de ces jumpers qui étaient de passage durant 48 heures au Québec, de danser dans les rues de Montréal, juste pour nous. Ils se sont donc retrouvés dans le Vieux Port de Montréal pour une petite séance de jumpstyle, signé 100% 514 et Sac de Chips!

Dans les 9 danseurs du spectacle, on a la chance d’y retrouver une Montréalaise de 24 ans, Camille Dubé, avec qui on a jasé pour en savoir plus sur le jumpstyle.

Tu décrirais comment le jumpstyle?

C’est une danse composée de petits sauts consécutifs exécutés hyper rapidement. Même si c’est une danse de rue, ce n’est pas né d’un désir de rébellion! C’est une danse qui se pratique sur internet seul avec sa caméra où tous les danseurs sont autodidactes. Les jumpers tripent sur la musique art style très techno et c’est ce qui les a poussés à devenir jumpers.

Pourquoi tu aimes sur le jumpstyle?

Je viens de la danse contemporaine à la base. J’ai toujours été une danseuse hyper dynamique et avec le jumpstyle, je peux me libérer et faire des mouvements plus complexes. Je peux me surpasser et y mettre toute ma drive et ma volonté! C’est très libérateur pour moi.

Est-ce difficile d’être une fille dans le milieu du jumpstyle?

C’est un milieu majoritairement masculin et je dois dire que j’avais une certaine crainte au début. De plus, à la base, je suis formée en danse contemporaine. Je doutais donc de mon intégration dans ce milieu «de rue» ou peut-être on allait me percevoir comme une «bourgeoise» de la danse. Mais finalement, ce n’est pas du tout macho et tout le monde est super accueillant! Le plus difficile est de faire la transition de seul devant ta caméra à danser en groupe. À Montréal, nous sommes très peu à pratiquer le jumpstyle, il n’y a donc pas de communauté jumpstyle ici, du moins pas encore.

Que dirais-tu à un jeune qui tripe sur le jumpstyle et désire s’y mettre?

Tout le monde est autodidacte dans le jumpstyle, il ne faut donc pas avoir peur d’essayer, de se filmer, de le mettre en ligne et d’aller chercher des commentaires. Personne ne va te juger, tout le monde est ensemble. C’est une danse qui semble solitaire, car tout se passe sur YouTube, mais au final c’est super collectif car on discute avec des gens de partout dans le monde et on est invité à voyager! De plus, nous interagissons constamment avec les gens qui regardent nos vidéos. Fonce et essaie, on est «cool» et ouverts!

Est-ce que le jumpstyle est une mode et va disparaitre?

Non du tout! Il y a toujours un renouveau. Ça va muter, mais le jumpstyle ne va pas mourir. Surtout en Europe et en Pologne, où c’est extrêmement populaire.

Voici Camille en action!